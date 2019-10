Este miércoles la alfombra roja de los premios "Las Lunas del Auditorio 2019" recibió a los artistas nominados en distintas categorías en el coloso del Paseo de la Reforma.

Cada año, estos premios reconocen la diversidad y el valor del trabajo artístico en español e inglés. Fueron instaurados en 2002, para celebrar el 50 aniversario del recinto y se han mantenido desde entonces. Cada ganador recibe una réplica de la escultura de La Luna, de Juan Soriano.

De las 22 categorías que participan este año, se encuentran rock en español, donde compiten Caifanes, Enrique Búnbury, Hombres G, Enanitos Verdes y Panteón Rococó.

Artic Monkeys, Carlos Santana, Gorillaz, Guns N' Roses y Roger Waters compiten en Rock en Inglés, mientras que Carlos Rivera, Luis Miguel, Ricardo Montaner, Yuri día, Santiago Cruz y 4 Latidos tour: Camila y Sin Bandera compiten en Balada.

En cuanto al género urbano, son J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Piso 21 y Sebastián Yatra los nominados.

Desde temprano comenzaron a desfilar artistas e invitados como Camilo Séptimo, los integrantes de Taburete y Hello Seahorse!. También aparecieron Los Vega, nominados en la categoría de música tradicional junto a Los Cojolites & Ampersan, Wasabi, entre otros.

En su paso por la Alfombra Roja, los japoneses de Tokyo Ska Paradise Orchestra, agradecieron a esta tierra la carrera que han construido aquí desde la primera vez que vinieron y que esta noche se materializa en forma de nominación a Las Lunas como espectáculo alternativo.

"Que tengamos esta nominación es gracias a los fans. No pensamos que tuviéramos tantos fans en México y con el tiempo ha aumentado el número de seguidores" dijeron los integrantes.

En cuanto apareció Lila Downs, comenzó a tocar el güiro y cantó un pedacito de "Los caminos de la vida". Ella está nominada en la categoría de Música Méxicana junto a Alejandro Fernández, Edith Márquez, Lucero y Pepe Aguilar. Además ofrecerá un show a los asistentes junto a Panteón Rococó está noche y el próximo 1 de noviembre dará un concierto en este lugar.

"Estamos preparándonos porque el estado de Guerrero va a lucir esta vez, van a venir unos tecuanes a bailar unas chilenas, como acostumbramos en la Costa Chica", adelantó la cantante.

En la entrada Del Coloso de Reforma también aparecieron actores y conductores, entre ellos Adrián Di Monte, actor de la telenovela "Cita a Ciegas", Andrea Escalona y Aleida Núñez, entre otros.

Montserrat Oliver y Osvaldo Benavides también desfilaron por la carpeta roja y son ellos los encargados de conducir dicha ceremonia que es una de las más importantes del país.

Esta es la lista de los nominados a Las Lunas del Auditorio 2019:

ROCK EN ESPAÑOL

Caifanes

Panteón Rococó

Zoé

Enrique Bunbury

Hombres G y Enanitos Verdes

Rock en tu Idioma Sinfónico

JAZZ Y BLUES

Paté de Fuá

Big Band Jazz de México

Daniel Boaventura

Festival internacional de jazz Polanco

Juan García Esquivel: 100 años por la Orquesta Nacional de Jazz de México



MÚSICA REGIONAL MEXICANA

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Julión Álvarez

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Los Tigres del Norte

Christian Nodal



MÚSICA AFROAMERICANA

La Única Internacional Sonora Santanera

Marc Anthony

Willie Colón

Los Ángeles Azules

La Sonora Dinamita de Lucho Argain

MÚSICA MEXICANA

Alejandro Fernández

Edith Márquez

Lila Downs

Lucero

Pepe Aguilar



MÚSICA IBEROAMERICANA

Fernando Delgadillo

Francisco Céspedes

Pablo Milanés

Raúl Ornelas

Cantautores presenta: Delgadillo, Filio y Oceransky

Edgar Oceransky



BALADA

Carlos Rivera

Luis Miguel

Ricardo Montaner

Yuridia

4 latidos tour: Camila y Sin Bandera

Santiago Cruz



ESPECTÁCULO ALTERNATIVO

Lacrimosa

Tokyo Ska Paradise Orchestra

Mägo de Oz: 30 aniversario

Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro: Queen sinfónico, Soda Stereo sinfónico

Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara: The Beatles symphony concert

Ska Wars

Vilma Palma e Vampiros

ESPECTÁCULO FAMILIAR

Cirque Du Soleil: Luzia

Disney On Ice: Frozen

Disney On Ice: Persigue tus sueños

Harry Potter y el Prisionero de Azkaban en concierto sinfónico

Magic On Ice: Ilusio



ESPECTÁCULO CLÁSICO

Andrea Bocelli

David Garret

Compañía Nacional de Ópera INBA: El Murciélago; Las bodas de Fígaro; Macbeth y Stiffelio

Orquesta de Cámara de Bellas Artes INBA: Programa 2: Clausura del XL aniversario del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez; Programa 3 con motivo del 50 aniversario de 1968; Programa 17: Concierto de clausura

Orquesta del Teatro de Bellas Artes INBA: La condenación de Fausto; Carmina Burana; El amor distante; Giselle y Salsipuedes

Orquesta Filarmónica de la UNAM: Festival Internacional de Piano 2019; Vértice, experimentación y vanguardia; Día internacional de la música - Música contra el olvido

Orquesta Sinfónica de Minería: Concierto Carmina Burana; Concierto mexicano, Gala 40 aniversario

Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara: Carmina Burana

Plácido en el Alma



DANZA MODERNA

Compañía Nacional de Danza: Carmina Burana

Festival internacional de danza contemporánea

Compañía Nacional de Danza: Gala de danza contemporánea

Les Ballets Jazz de Montréal: Danzatlán

Taller Coreográfico UNAM: Propitia Sydera, Temporada 100



BALLET

Ballet de Jalisco: Carmen, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes

Ballet Clásico del Estado de México: El Cascanueces

Ballet Nacional de Rusia “Renacimiento”: El lago de los cisnes, Romeo y Julieta

Bolshoi Ballet de Bielorrusia: La Bella Durmiente

Compañía Nacional de Danza: La Bella Durmiente, Blancanieves, El Cascanueces, El lago de los cisnes, Giselle.

Isaac Hernández: Despertares

Moscow State Ballet: El Cascanueces, El lago de los cisnes

DANZA TRADICIONAL

La Guelaguetza

Danzas Tradicionales de Oaxaca

Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Compañía Nacional de Danza Folklórica: Celebrando a Nieves Paniagua

Gala del Ballet Folklórico de México con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez

Shen Yun 2019



MÚSICA TRADICIONAL

Wasabi

Celebrando la vida. 50 años de Tiki Bermejo

Los Cojolites & Ampersan

Los Vega

Tribu: 45 concierto de aniversario



WORLD MUSIC

Gondwana

Los Cafres

Los Pericos

Dread Mar-I

Gipsy Kings by André Reyes



FESTIVALES

Corona Capital

46 Festival Internacional Cervantino

Coca Cola Flow Fest 2018

Revive 80’s y 90’s Tour

Roxy Fest 2019

Tecate - Pa’l Norte

Vive Latino 2019

POP EN LENGUA EXTRANJERA

Black Eyed Peas

Il Divo

Robbie Williams

Sarah Brightman

Phil Collins

Sam Smith



MÚSICA ELECTRÓNICA

Armin van Buren

David Guetta

The Chemical Brothers

Tiësto

Steve Aoki

Swedish House Mafia

