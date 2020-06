Roberto Romano responde a acusaciones de violencia contra una mujer

Hace unos días se dio a conocer a través de Twitter que el actor Roberto Romano violentó a una mujer por medio de unos mensajes, los cuales están llenos de odio, manipulación y discriminación.

Ante estas fuertes declaraciones, Roberto subió un video a su Instagram oficial en el cual leyó un comunicado, negando rotundamente las acusaciones.

"Hola soy Roberto Romano, me dirijo con todo respeto principalmente a las mujeres que son la base de nuestra sociedad, de la familia y de mi vida. al público en general, a mis seguidores en las redes sociales, a mis queridos amigos y principalmente a mi familia… en los últimos días he sido objeto de acusaciones en redes sociales sobre hechos que en todo momento y como lo reitero aquí, niego rotundamente que yo haya generado, cometido o escrito", expresó.

En dicho video, también menciona que debido al sin fin de acusaciones que se le han hecho, ha tenido que reunirse con sus abogados para tomar cartas en el asunto y realizar los protocolos correspondientes, expresó que en su debido momento compartirá con sus seguidores y los medios de comunicación las pruebas y reiteró sus disculpas.

"Ofrezco una enorme, sincera y profunda disculpa a todos los que se han visto afectados, ofendidos y agredidos a estos hechos con los que se me pretende culpar… y reitero que no soy responsables, a partir de este comunicado no volveré hablar del tema de manera pública hasta el momento oportuno", compartió.

Después de la circulación de dichos mensajes, con palabras denigrantes y ofensivas, escritos supuestamente por Roberto Romano, la productora Giselle González, a cargo del nuevo proyecto "Imperio de Mentiras", decidió retirarlo sin importar las escenas que ya había grabado, ya que ella mencionó, no iba a permitir la violencia contra la mujer.



#ImperioDeMentiras se une a la lucha por el respeto a las mujeres, por ello en nuestro equipo de producción #El9NingunaSeMueve pic.twitter.com/ZyjPqE5H0c — Giselle González (@giselleglztv) March 8, 2020

rad