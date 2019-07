¿Revela video que Luisito Comunica engañó a La Chule?

En las redes sociales circula un video en donde se puede observar un supuesto engaño de Luisito Comunica a su novia Youtuber, La Chule.

En el material, que fue revelado por Lizbeth Rodríguez, la conductora de "Exponiendo Infieles", se puede ver a la conductora revisando el teléfono celular del youtuber Ryan Show y es en ese momento en donde se puede ver que Comunica le fue infiel a Cinthya.

Dicho video fue borrado de redes sociales, pero mucho usuarios previniendo esto lo copiaron y lo subieron a sus páginas.

Y a pesar de que todavía no hay una reacción ante esto por parte del influencer, La Chule usando su Instagram Stories, con ojos llorosos pidió a sus seguidores que la dejaran de etiquetar y que por supuesto dudaba de lo que se está diciendo.

"Oigan amigos estoy viendo sus cosas de Twitter y de verdad, yo dudo de la veracidad de todo esto, pero de todas maneras será mucho pedirles que me dejen de etiquetar de sus twitters. Dejen de hacer esas cosas, porque neta no saben cómo es tener una relación así de pública. Por favor, por favor déjenme de etiquetarme, sí quiero hablar de eso, pero déjen de etiquetarme", pidió La Chule a sus fans y no tan fans.

La Youtuber antes de enterarse de esta situación, había subido algunos videos en su cuenta de la camarita, en donde va narrando sus aventuras en Nueva York y hasta presume de sus compras como por ejemplo la adquisición de una cámara de fotografías instantáneas.

