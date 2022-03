"Lo de ayer no fue un chiste fue un ataque directo a su esposa", comentó Roberto Rondero, crítico de cine, respecto a lo sucedido en la ceremonia de los premios Oscar este domingo, en la que Wil Smith abofeteó a Chris Rock por chiste sobre su esposa.

En un principio , Roberto consideró que todo lo sucedido había sido preparado, ya que hubo variables presentes que ayudaban a interpretar que todo se trataba de un montaje, por ejemplo, Will Smith se encontraba muy cerca del escenario, o que el golpe se percibe como actuado; sin embargo, su opinión cambió en el momento en que Will comenzó a lanzar insultos a Chris Rock desde su lugar.

"Hubo declaraciones de la producción un día antes, donde dijeron que habría muchas sorpresas; entonces, en un principio pensamos que era una estrategia para ganar audiencia, pero cuando Smith, comenzó a lanzar groserías al aire, fue cuando rebasa el tono, y la reacción de su esposa totalmente contrariada nos confirmó que no se trataba de un montaje", aseguró.

No obstante, haya sido actuado o no, no logró subir las cifras de audiencia, y es algo que según Roberto Rondero se ha venido presentando a lo largo de varios años en la premiación.

“La estructura del programa del Oscar es algo que ya no se puede cambiar; entonces, cuando pones a tres comediantes a hacer wasa de todo, bromas subidas de tono, cuando la gente está saliendo de muchos letargos emocionales, pues lo toman como una ofensa.

"Los que conducen la ceremonia han sido un desastre, no saben cómo expresarse, no saben cómo dirigirse a las personas, llevan muchos años haciendo chistes donde insultan a las personas”.

Roberto señalo que la ceremonia tuvo 15 millones de espectadores, lo cual fue bajísimo para un evento de esa magnitud.

"Algo tienen que hacer, en 4 años terminan la sociedad de transmisión con Disney, algo tendrán que hacer porque han llegado al punto más bajo".

Respecto a la definición de los ganadores, Roberto hizo hincapié en la incapacidad del Oscar de lidiar con la presión, y mencionó que en los últimos años se han dedicado a quedar bien con todos, bajo la consigna de ser incluyentes.

"Algo que se ha venido forjando desde ediciones anteriores es esto de querer quedar bien con todos, estamos en un mundo inclusivo, pero no debemos dejar de lado la calidad por la cual se entrega un premio.

"El problema no es que sean inclusivos, sino que lo hagan de manera forzada ante la presión. Han cedido tanto la academia como los participantes a la presión, quieren hacer los premios para que todos estén de acuerdo, y se están olvidando de lo más importante", aseguró.

Ante la polémica del público de redes sociales, que señala de machistas a los premios por referirse a las actrices únicamente como "la esposa de…" y no como alguien independiente a su actual pareja, Roberto comentó que esto es algo de lo que nadie puede escapar y es necesario preparar a los conductores para no incurrir en ese tipo de errores.

"Ahí sí deberían tener un curso generalizado de identidad de género, porque, además, es un evento televisivo, eso hazlo en una fiesta de gala interna".

Finalmente, puntualizó la pésima reacción de Will al ser reconocido como el mejor actor del Oscar.

"Ayer tú veías a un Will Smith totalmente desajustado emocionalmente, pero tampoco se disculpó correctamente, no puedes salir a llorar como un niño de 18 años, tienes que disculparte bien, pero también Chris Rock por lo que hizo, que la academia además permitió porque eso viene en el libreto", finalizó.



