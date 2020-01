¿Por qué Harvey Weinstein va a juicio por abuso sexual?

Este lunes 6 de enero comienza el juicio de Harvey Weinstein en Nueva York, el productor estadounidense que ha sido acusado de agresión sexual depredadora, violación y abuso sexual por dos mujeres (aunque decenas se hicieron públicas). Este es uno de los casos más mediáticos de la historia de la industria cinematográfica.

Habrá una audiencia previa al proceso de selección del jurado. Ha llegado el momento que responda ante la ley, sin embargo, ¿cuál ha sido la historia de este afamado productor y por qué ha llegado a este punto?

¿Quién es Harvey Weinstein?

Harvey Weinstein es un productor de cine estadounidense de 67 años, hermano de Bob Weinstein. Ambos fundaron en 1979 la casa productora (y distribuidora) Miramax, así como de The Weinstein Company (TWC) en 2005, al dejar Miramax (que se asociaría más adelante con Metro-Goldwyn-Mayer para distribuir).

Miramax pasaría a manos de Disney a principios de los años 90 y en 2010 fue vendida a Filmyard Holdings. Entre sus producciones más aclamadas están “Pulp Fiction”, “Shakespeare in love”, “Vicky Cristina Barcelona” y “Criaturas celestiales”.

También ha producido teatro y ha sido premiado por ello. TWC tiene en su catálogo 277 filmes, entre ellos “The Artist”, “This Must Be The Place” y “El discurso del rey”, entre otras.

¿Qué pasó?

En 2017 comenzó el declive del multipremiado y aclamado Weinstein, cuando The New Yorker y The New York Times publicaron en sus respectivas páginas una gran cantidad de denuncias en su contra por abuso sexual, acoso y violaciones.

The New York Times informó que décadas atrás, Weinstein había llegado a acuerdos monetarios con ocho mujeres por acoso sexual.

Entre las mujeres que denunciaron al productor estuvieron Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ashley Judd y Rosanna Arquette. Aunque muchas mujeres accedieron, tras muchos años de silencio, a contar parte de sus historias, prefirieron no entrar en demasiados detalles. Eran amenazadas de que sus carreras se irían por la borda si hablaban, que se iban a quedar sin trabajo, sin futuro. A varias el productor las invitaba a su habitación de hotel con diferentes pretextos que poco después revelaban sus verdaderas intenciones.

Total de denuncias y cargos

Aunque fueron decenas las denuncias que se hicieron públicamente en contra del productor, sólo dos son las que lo llevan este lunes a su juicio en Nueva York por abuso sexual, entre ellas la de Mimi Haleyi, quien denunció fue violada por Weinstein en 2006. El otro nombre permanece confidencial y la denuncia es por violación en 2013.

Los cargos que enfrentaría el productor son cinco: agresión sexual “depredadora”, dos de violación en primer y tercer grado y dos cargos de agresión sexual.

Despedido de su propia empresa

Como resultado de las decenas de denuncias, Harvey Weinstein fue despedido de su propia empresa tres días después de que saliera a la luz el reportaje de The New York Times. Fue su hermano, Bob, quien junto a otros tres codirectores, tomaron la decisión. Harvey también era director. Algunas actrices como Lena Dunham, dijeron vía Twitter que aunque esta situación parecía una respuesta inmediata a lo publicado, la empresa siempre supo de los comportamientos del director.

Aunque la empresa tomó esta decisión era demasiado tarde. Se fue en picada y tuvieron que venderla al fondo de inversión Lantern Capital, por 289 mdd (aunque el precio inicial de compra era de 310). La venta se realizó en julio de 2018. Previamente habían renunciado tanto Bob como otros veinte empleados de la empresa.

Nace el #MeToo, un movimiento mundial

Fue gracias a este reportaje en contra de uno de los personajes más poderosos de la industria del cine que nació uno de los movimientos más revolucionarios, el #MeToo, un hashtag utilizado en Twitter con el que varias actrices compartieron primero sus denuncias públicas en contra de este productor pero luego se extendió a otros personajes de la industria y tuvo un alcance mundial. En México, actrices como Karla Souza denunciaron haber vivido situaciones de acoso o abuso sexual.

Expulsado de la Academia de los premios Óscar

La Academia responsable de otorgar anualmente estos premios hizo una reunión en cuanto estalló la bomba y decidieron expulsarlo en octubre de 2017. Weinstein había ganado 75 premios.

"Sí, les ofrecí trabajo a cambio de sexo"

A partir de esas primeras denuncias, le siguieron más. De varias se dijo inocente, y en una entrevista con el medio Spectator, declaró.

“Ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood. Sí, les ofrecí trabajos de actuación a cambio de sexo, pero también lo hicieron y aún lo hacen todos. Pero nunca, nunca obligué a una sola mujer”, señaló.

También lee: Harvey Weinstein reconoce haber ofrecido trabajo a actrices a cambio de sexo

Multado con fianza de 5mdd

Tras las denuncias, Harvey Weinstein tuvo que portar un dispositivo que rastreara su ubicación mientras llegaba el momento del juicio, es decir, se encontraba en libertad condicional. Como dejó de usarlo en repetidas ocasiones, le impusieron una multa de 5mdd en diciembre de 2019. Ese mismo mes fue operado de la espalda.

Podría enfrentar cadena perpetua

Dependiendo de los cargos de los que sea encontrado culpable, el productor podría enfrentar cadena perpetua.

Si es declarado inocente, quiere retomar su carrera

De acuerdo a una entrevista concedida vía correo electrónico a CNN dijo que ha estado en rehabilitación desde 2017 y que ha aprendido a renunciar a su necesidad de control y dijo que quiere concentrarse en sus hijos y en su familia, también externó que quiere retomar su carrera, aunque sabe que será un proceso difícil.

