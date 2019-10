Paquita la del Barrio pospone concierto por problemas de salud

Paquita la del Barrio no se encuentra delicada de salud y sólo está internada en el hospital para su observación, así lo afirmó su representante Francisco Torres.

En una conferencia de prensa el representante sostuvo que la intérprete de “Rata de dos patas” está estable y negó que ella se esté debatiendo entre la vida y la muerte, pero sí se le detectó una trombosis pulmonar.

“Lo único que sí se le detectó es una cuestión pulmonar, debido a que hemos tenido una gira bastante extensa entre México y Estados Unidos. Luego los foros son muy fríos, entonces ese mal pulmonar fue afectando hasta que reventó, ya los pulmones estaban contraídos completamente”, dijo.

“Existe el termino de Trombosis Pulmonar y cualquiera que escucha eso se imagina lo peor, pero esta es una trombosis no agresiva, no grave, lo que nos recomendaron los doctores en ese momento es tenerla monitorearla las 24 horas y por eso la pasamos a terapia intensiva”, añadió.

Torres explicó que cuando llegaron al hospital se dieron cuenta que se trataba de la cantante se le dio un trato excelente. Decidieron hacerle estudios de “pies a cabeza” y, aunque pudieron darla de lata, optaron por no escatimar y la pasaron a terapia intensiva con el fin de tenerla en observación las 24 horas del día.

Detalló que la cantante está comiendo muy bien, está con su oxígeno, que es algo que usualmente usa antes de dormir para limpiar sus pulmones, y que hasta bromea al decir que parece que se encuentra en un spa.

La molestia inició antier cuando la interprete se quejó de un dolor en el pecho, lo que alertó a todo su equipo al considerar que podría ser algo relacionado con el corazón. Se le llamó a un doctor y él le suministró algunos medicamentos para que pudiera descansar, pero al otro día, al ver que el malestar no cesaba, la llevaron al hospital.

No querían que se supiera la noticia porque no era nada grave, pero para prevenir cualquier complicación decidieron posponer su presentación que tenían el próximo 12 de octubre en Matamoros, Tamaulipas.

Paquita no sabe aún lo que sucedió con su nieta

De acuerdo a información de El Gráfico, Keili Ariatne una de las nietas de Paquita, se lanzó de un auto del servicio de Uber, cuando presuntamente el chofer la quería secuestrar en la calle Lago Zurich y Río San Joaquín en la colonia Granada, pero todo fue falso, la nieta se encontraba drogada.

“Nosotros hemos estado pendientes de Paquita, todos tenemos familiares que sufren situaciones, por ahí pasó algo desafortunado y si les digo y les pido y les suplico, que de alguna manera yo no quisiera en algún momento si Paquita la dan de alta, por lo menos seamos personas, y que se toque ese tema, ella no lo sabe, por ello les suplico como amigos, como personas, no hacer esa pregunta a ella”.

Gracias a Dios no sucedió nada, a veces estas situaciones pueden poner en peligro a otra tercera persona inocente y que bueno que en este caso el hijo de Paquita es una persona correcta y no llegó como los típicos padres y dicen, ‘que le hicieron a mi hija’, a mí me sorprendió que dijo ‘no le solapo esto a mi hija, cómo te atreves a hacer esto’ y le dio una cachetada”, abundó.

nrv