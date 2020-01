Ozzy Osbourne confiesa que padece Parkinson

Ozzy Osbourne ha revelado que ha sido diagnosticado con Parkinson. En una visita este martes al programa Good Morning America acompañado por su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack, el rockero de 71 años ha hablado abiertamente de sus problemas de salud, que obligaron a posponer dos veces en el último año su gira de despedida.

"Ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Hice mi último concierto en la Nochevieja de 2018 en el Forum de Los Ángeles. Entonces tuve una mala caída y tuve que operarme de mi cuello, que dañó todos mis nervios", ha dicho el rockero y recoge la revista People.

En este punto, Ozzy ha revelado que ha sido diagnosticado con la Enfermedad de Parkinson: "No soy bueno guardando secretos. No puedo andar por ahí con esto más, porque es como que se me están acabando las excusas, ¿entiendes?".

El músico está ya medicándose para tratar la enfermedad, y ha explicado que al proceder de un "entorno de clase trabajadora", odia "decepcionar a la gente". "Odio no hacer mi trabajo. Así que cuando veo a mi esposa ir a trabajar, a mis hijos ir a trabajar mientras todo el mundo está tratando de ayudarme, eso me deprime porque no puedo contribuir con mi familia", ha explicado.

El futuro

La esposa de Ozzy, Sharon Osbourne, ha remarcado que este diagnóstico "no es una sentencia de muerte", por lo que se ha mostrado convencida de que el rockero va a volver a la carretera para hacer lo que más le gusta, que es actuar delante de sus fans.

Asimismo, Sharon ha adelantado que los planes de Ozzy pasan por visitar a un profesional en Suiza en abril que está especializado en conseguir que tu "sistema inmunitario esté a tope". "Hemos llegado a un punto en este país donde no podemos ir más lejos porque tenemos todas las respuestas que podemos obtener aquí", ha apostillado.

Para terminar, Ozzy ha pedido apoyo a sus fans ahora que ya ha hablado abiertamente de su maltrecha salud: "Ellos son mi aire. Me siento mejor. Me he abierto al admitir el hecho de que tengo Parkinson. Y solo espero que ellos estén ahí para mí porque los necesito".

Gira de despedida

Ozzy Osbourne anunció en noviembre las fechas de los conciertos reprogramados en Europa de su gira de despedida No more tours 2, que fueron pospuestos a principios de 2019 -en España la cita será el 22 de noviembre de 2020 en el WiZink Center de Madrid-.

Este nuevo periplo por el viejo continente sigue confirmado después de que el músico pospusiera por segunda vez su gira europea de despedida, que incluía fecha en marzo de 2020 en Madrid. La primera vez que la pospuso fue en enero.

Los problemas de salud de Ozzy empezaron con una gripe que derivó en una infección en las vías respiratorias que amenazaba con convertirse a su vez en neumonía, algo siempre serio pero más a los 71 años -antes de esto, incluso sufrió una infección por estafilococos en un pulgar de una mano-.

El viejo rockero terminó hospitalizado. Llegó incluso a pasar un tiempo en la UCI y, de vuelta en su casa, un accidente doméstico que acabó con cualquier plan: Posponía así hasta 2020 todas las fechas que tenía anunciadas para 2019.

