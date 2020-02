Mon Laferte: la ovacionan en el Festival Viña del Mar

Festival de Viña del Mar



El show de Mon Laferte fue ovacionado por miles de personas que asistieron al Festival de Viña del Mar la noche del lunes 24 de febrero.



Había mucha expectación y opiniones encontradas, y no dejó a nadie indiferente.

El regreso de Mon Laferte al escenario del famoso Festival de Viña del Mar, en Chile, en uno de los momentos políticos y sociales más polarizados de los últimos 30 años en el país, generaba mucho interés.

Y la presentación de la artista, conocida por sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera y a la fuerza policial, no desilusionó.

Fue ovacionado por miles de personas, quienes entonaron cada una de sus canciones. Hubo emoción, baile y alegría.

Y también hubo consignas políticas, con alusiones a la desigualdad en Chile y al atropello a los derechos humanos durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado.

Pero quizás lo que más llamó la atención fue la presencia de unas cincuentena de mujeres en el escenario de la Quinta Vergara.

Te resumimos lo más destacado de la presentación de la artista chilena radicada en México.

Su discurso político

Cuando ya había cantado varios de sus temas más populares, Mon Laferte dedicó unos minutos a hablar de la crisis que afecta a Chile.

Antes de comenzar, y mientras afinaba su guitarra, el público gritó consignas en contra del presidente Piñera, a lo que siguieron otras contra los Carabineros, la fuerza policial del país.

"¡El que no salta es paco!", se escuchaba fuerte. Entonces, la cantante reaccionó, se paró y comenzó a saltar.







Getty Images



En medio del estallido social, Mon Laferte causó polémica en los premios Grammy al desnudarse el pecho y exhibir la frase: "En Chile torturan, violan y matan".



Luego, vino el discurso.

"Cuando me dijeron que sí iba el Festival de Viña, yo no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo y dije no, hay que cancelar (...). Muchos me decían: no se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticas sociales, violaciones a los derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido", empezó diciendo.

Tras ello, la artista chilena se refirió a una citación a declarar que recibió por parte de Carabineros por una polémica entrevista ofrecida a la cadena televisiva Univisión, en la que acusó a los policías de haber provocado algunos de los incendios que afectaron a varias ciudades del país en los últimos meses.

"Yo he estado con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?", preguntó, provocando inmediata reacción del público, quienes le gritaron "no estás sola".

"Yo solamente di una entrevista, dije una cuestión... La verdad he estado muy nerviosa, he tenido miedo, he estado asustada pero también me he sentido supervaliente", agregó.

Desigualdad social

En la parte final de su discurso, Laferte, aprovechó para hablar de la población en la que nació y se crió —ubicada en el cerro Gómez Carreño—, haciendo referencia a la falta de oportunidades que existen en el país sudamericano.

"Lo único que aprendí en la vida fue a cantar porque tuve que trabajar desde muy chiquitita".

"Es tan difícil quedarse callado cuando uno de verdad lo vivió en carne propia. No toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad", añadió.

Tras recibir el aplauso del público, continuó cantando "La trenza para todas las princesas de la población", que hace alusión a su pasado y a su abuela fallecida.

Feminismo en el festival

"No vine sola", dijo en un momento de su presentación.

Inmediatamente después aparecieron en el escenario unas cincuenta mujeres, algunas de ellas vestidas con trajes folclóricos y otras con los mismos pañuelos que se utilizaron en las marchas feministas en las que se cantó el famoso himno "El violador eres tú".

"Es tan difícil tener espacios en los escenarios para las mujeres que yo dije: 'Voy a invitar a todas mis amigas poderosas, que yo admiro'", afirmó la artista.







Gentileza de Canal 13



En medio de su show, Mon Laferte invitó a unas 50 mujeres al escenario.



Y así, el grupo cantó dos piezas de cueca —el baile popular chileno— con temáticas feministas. "¡Nos tomamos la Quinta (Vergara) las mujeres!", exclamó Laferte, haciendo referencia al festival.

Además de Laferte, también se subió al escenario la humorista Javiera Contador y, luego, la encargada de cerrar la noche fue la también cantante chilena, Francisca Valenzuela.

En las redes sociales se destacó la presencia femenina en el festival.

La vocalista del grupo Saiko, Denisse Malebrán, escribió a través de su cuenta de Twitter:

"Hoy el festival tiene nombre y voz de mujer ♥️ un abrazo de admiración por todas las compañeras que subirán a ese escenario. Las estaremos aplaudiendo, a cada una, porque en el triunfo de ustedes está la ilusión de las que vienen detrás. Gracias por representar el talento femenino".

Fiesta musical

Más allá de su discurso político y del factor feminista de su presentación, Mon Laferte los presentes también destacaron la calidad musical de la artista.

Apenas terminó de cantar su segundo tema, "Mi buen amor", la gente pedía la Gaviota de Oro para ella, uno de los reconocimientos que se le entrega a los artistas en el festival.







Festival de Viña



Mon Laferte fue premiada en Viña del Mar.



Numerosas personalidades destacaron su actuación e incluso la llamaron la "Piaf" chilena, en alusión a Édith Piaf, una de las cantantes francesas más célebres del siglo XX.

Jorge Coulón, el artista fundador del grupo musical chileno Inti Illimani, le escribió un poema que compartió por Twitter, en donde la describe como la "Piaf de Gómez Carreño".

