Miley Cyrus y Cody Simpson regalan tacos a personal médico

La cantante estadounidense Miley Cyrus y su novio, el australiano Cody Simpson, acudieron a un hospital para entregar tacos al personal médico que trabaja ante la pandemia causada por el Covid-19.



De acuerdo con las redes sociales del cantante, quien aparece con un cubrebocas junto a Cyrus, ambos regalaron bolsas de comida con mensajes de agradecimiento inscritos en ellos y convivieron con personal médico.

“Durante una pandemia, tenemos que mostrar amor y apoyo a todos los trabajadores de la salud que realizan su increíble trabajo. Entonces, estamos haciendo una gran entrega de tacos a un hospital local”, expresó Simpson en un video.

De esta forma, se entregaron más de 100 comidas en donde los cantantes les pidieron luchar con fuerza ante esta problemática mundial.

“¡Tacos para los increíbles trabajadores de la salud en nuestro hospital local! Muy agradecido por estas verdaderas leyendas de nuestro tiempo dedicando sus vidas a combatir esta pandemia, ¡muestra un poco de amor a los tuyos en tu comunidad!”.



Anteriormente, la pareja -que lleva seis meses juntos luego de la separación de Cyrus con Liam Hemsworth-, compartió sus actividades durante la cuarentena. Además de su programa en vivo vía Instagram, Bright Minded: Live With Miley, en donde invita a algunas celebridades, Miley se animó a cortarle el cabello a su novio.

