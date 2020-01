Mark Hamill se decepciona de Facebook y da de baja su cuenta

El actor Mark Hamill, conocido por su papel como Luke Skywalker en la saga de Star Wars, estalló en redes sociales contra Mark Zuckerberg y Facebook, asegurando que daría de baja su cuenta porque está inconforme por cómo se ha desarrollado.

"Tan decepcionado que Mark Zuckerberg valora el beneficio más que la veracidad que he decidido eliminar mi cuenta de Facebook. Sé que esto es un gran '¿A quién le importa?' para el mundo en general, pero dormiré mejor por la noche", fue lo que escribió la estrella norteamericana.



El intérprete de los episodios IV, V y VI de la Guerra de las Galaxias dijo esto respecto a una noticia que asegurabaa que la red social no retrocedería a permitir que campañas políticas sean usadas para enviar anuncios a sectores particulares del electorado y que no vigilaría la veracidad de los mensajes.

Mark Hamill ya en otras ocasiones ha dado su postura en torno al actual gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump.

El actor que dio vida al maestro jedi dijo en el podcast 'Cape Up with Jonathan Capehart' del Washington Post: "Me enfado de verdad cuando la gente hace comparaciones de Donald Trump con Darth Vader, o incluso con Dick Cheney, porque Vader mostró arrepentimiento".

Cheney fue el vicepresidente de George W. Bush y uno de los hombres con más poder de la época, tal y como recoge la película "El vicio del poder" en la que Christian Bale ("The Dark Knight") es el encargado de encarnar al político.

Incluso en una ocasión lamentó que Carrie Fisher no tuviera su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y que la debería tener en el lugar donde actualmente está la del propio Donald Trump.

