Luisito Comunica disfruta "Sonic", pero tiene proyectos más importantes 

“No es el proyecto más importante”, aseguró el youtuber Luisito Comunica, respecto a su participación en la segunda entrega de la película "Sonic", donde el también empresario dobla la voz protagonista para Latinoamérica.

Si bien ocupa un lugar especial entre todos sus proyectos, el doblaje del personaje Sonic no logra superar otras metas y producciones de Luisito.

"Sonic es muy importante para mí, pero no es el proyecto más importante. Aunque es especial, no supera el empeño que le pongo a mi canal de YouTube, o el empeño cuando abro un nuevo restaurante”, aseguró.

El ahora actor de doblaje comentó en entrevista que cada que cuando le llega un nuevo proyecto le da toda su atención-, no obstante, de manera general no logra superar a otros.

“Trato de diversificar mi atención. Cuando nace un nuevo proyecto, pues, claro que le doy mi atención, pero en general no supera a los demás proyectos, contestándote muy honestamente”.

Luisito afirmó que siente cierta familiaridad con "Sonic", que está muy relacionado con su quehacer como youtuber y comunicador.

“Con Sonic comparto algunas cosas, una de las que siento es esta capacidad de asombro. Creo que tengo la habilidad para que, de una tradición pequeña en algún lugar, hacerle todo un reportaje y a la gente le guste, y Sonic tiene esa capacidad de asombro de todo el tiempo interesarse por lo que ocurre a su alrededor”, afirmó el actor sobre el personaje del filme, que ya se encuentra en cines.

Los retos del doblaje

Por otra parte, Luisito destacó los retos y las implicaciones que enfrentó para lograr interpretar la voz de Sonic.

"El mundo del doblaje para mí era un mundo totalmente desconocido, el 80% del resultado que ven en la película es gracias al equipo de dirección que me iban guiando, que me decían: 'oye, haz los ademanes, haz las caras, ponte a correr en tu lugar', porque eso es lo que hace más creíble el resultado”.

Además, platicó la forma espontánea en la cual llegó al proyecto y la influencia que tuvo estar tanto tiempo hablando frente a la cámara para conseguir el papel, así como ser un personaje público de alta convocatoria.

"Llevo mucho tiempo trabajando frente a la cámara, eso me ayudó en el casting, porque finalmente uno debe modular la voz, entre otras cosas. Se me ofreció el papel de 'Sonic' para la primera entrega, me imagino que estaban buscando algún talento conocido para darle voz a un personaje todavía más conocido, como es 'Sonic'”.

Respecto a su participación, en lo que parece comenzar a tener forma de franquicia cinematográfica, compartió la emoción que siente por imaginar el crecimiento del universo de "Sonic" en el cine.

“Era de esperarse, ¿no? 'Sonic' uno, ahora parte dos, y a lo mejor por qué no, una tercera. Me emociona pensar en estos escenarios hipotéticos, que a lo mejor el universo de Sonic crezca, y al rato decida hacer una película del villano y me emociona ser parte de eso”, sentenció.



mafa