Lucía Méndez celebra sus 65 años y reflexiona sobre Kobe Bryant

“La vida es muy frágil y hay que vivirla aquí y ahora. No sabemos lo que va a pasar, un día estamos aquí y al otro no sabemos”, es la declaración de Lucía Méndez respecto al fallecimiento de distintas personas en el medio de los espectáculos, el más reciente de ellos el basquetbolista Kobe Bryant.

Ella considera que a su edad ya con cierta madurez debe disfrutar aún más la vida y dejarse sorprender por ella.

“A partir de hoy, que es mi cumpleaños, comienzo a descumplir, ya sólo le restaré a mi edad, no se las voy a decir, pero no es pena ni vanidad, además ustedes me llevan la cuenta. Recibo este año con salud, con éxitos, acompañada de mi hijo”.

Uno de los deseos de Lucía Méndez, al soplar la velita número 65 de su pastel, es que se terminen las catástrofes y la negatividad que azotan al planeta y a los seres humanos que habitamos en él.

“Deseo que el mundo se componga, que venga una ráfaga de cosas buenas, que desaparezca tanta oscuridad y tanta maldad. Que entre todos exista más unión”.

Entre sus deseos no está una pareja porque terminó una relación recientemente, mucho menos busca que sea millonario porque Lucía Méndez asegura que esos “ni te pelan”. “Esas personas tienen la rienda suelta, no te pelan, además es bueno sentirse bien y sola, si llegará alguien a mi vida es porque Dios lo puso ahí”.

Debido a esa relación fallida la intérprete de “Corazón de Piedra” ahora lanzará una canción llamada “Me Sobran Ganas”, producida por Ana Gabriel. “Este nuevo proyecto es con Mariachi, porque ella me dijo que si andaba dolida de amor, es cuando me sale mejor”.

Lucía Méndez reestrena hoy la telenovela “El Extraño Retorno de Diana Salazar” en Tlnovelas, ella recuerda que por esa producción televisiva fue señalada de tener nexos con los ‘Narcosatánicos’, una agrupación que aterrorizó a las sociedad mexicana en los años ochenta por sus prácticas sangrientas.

“La telenovela de Diana Salazar nunca tuvo nexos con los narcosatánicos, se aclaró ese problema en su momento, Diana en la novela era buena, es una heroína, tuvo tanto éxito y por eso inventaron tantos chismes, creo que es una de las novelas que dejo huella en el género, se volvió importante”.

