Lourdes Munguía y Maribel Guardia, bellezas atemporales y sin igual

Hay dos bellezas atemporales que siempre han causado admiración en el ambiente artístico, Maribel Guardia y Lourdes Munguía, quienes a sus 60 y 58 años respectivamente siguen luciendo una figura y un piel que cualquier treintañera envidiaría.

“Ella es mi amiga, (nuestro secreto) es buena salud y que nos cuidamos mucho, porque somos disciplinadas, gente tranquila, así como ella es muy familiar yo también lo soy, pero también como muy bien, hago ejercicio, me voy por la sombrita y no salgo de noche”, dijo Munguía.

La estrella de telenovelas como "Muchachitas" (1985) o "Pueblo chico, infierno grande" (1997), comentó que Maribel siempre le está pidiendo que comparta fotos en bikini en las redes sociales y le da gusto de vez en cuando, pero ella prefiere subir imágenes de su trabajo o luciendo algún atuendo bonito o de gala; aún así ella le echa porras a su amiga que sabe lucirá bella siempre y espera que pase lo mismo con su persona.

“Yo digo que a veces las penas son las que te acaban, pero tengo el carácter y la fuerza para salir adelante a pesar de todo, porque si he visto gente que por un problema familiar sí se acaban, entonces hay que estar conscientes que a pesar de que estemos pasando momentos difíciles también hay que alimentarnos, hacer ejercicio y no dejarnos caer por completo. Las penas no me tumban, sino ya estaría embarrada en el piso, todo lo que queda atrás es historia y sigo haciendo lo mio”.

