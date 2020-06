La muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis ha desatado numerosas protestas en Estados Unidos, manifestaciones que algunas celebridades han apoyado tanto asistiendo a las marchas como a través de redes sociales.

Lea Michele también se ha unido a la causa a través de Twitter publicando un mensaje que su compañera de "Glee", Samantha Ware, aprovechó para exponer el acoso racista que sufrió por parte de la actriz.

"George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar", escribió Michele, quien dio vida a Rachel Berry en la famosa serie. Fue a raíz de esta publicación cuando Ware, que encarnó a Jane Hayward, acusó a su compañera.



George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter — Lea Michele (@LeaMichele) May 29, 2020

"¿Recuerdas cuando convertiste mi primer trabajo en televisión en un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo recordar que dijiste a todo el mundo que si tuvieras la oportunidad te cagarías en mi peluca. Entre otras traumáticas microagresiones que hicieron que me cuestionara mi carrera en Hollywood", compartió Ware mencionando el post de Michele.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

La acusación de Ware dio pie a que otros miembros del elenco de Glee respondieran poniéndose de su parte. Alex Newell, que interpretó a Unique, contestó con un meme en el que se podía leer "A por ella". Amber Riley, Mercedes Jones en la ficción, también posteó un enigmático meme.

Pero quien no dudó en contar su historia fue Dabier, que apareció en un único episodio en el año 2014. "No me dejaste sentarme en la mesa con los otros miembros del reparto porque 'no era parte de eso'. Que te jodan, Lea", afirmó. Por el momento Michele no ha hecho ninguna declaración respecto a estas acusaciones.

GIRL YOU WOULDNT LET ME SIT AT THE TABLE WITH THE OTHER CAST MEMBERS CAUSE “I DIDNT BELONG THERE” FUCK YOU LEA https://t.co/s4NoLdtqRs — Dabier (@OfficialDabier) June 2, 2020

Los fans de la serie se han mostrado sorprendidos con las revelaciones que nuevamente cuestionan la conducta de uno de los personajes centrales de la serie.

Cory Monteith muere de sobredosis, Mark Salling se suicida porque lo condenan por pedofilia, Naya Rivera es detenida por agresión, Blake Jenner maltrata físicamente a Melissa Benoist, ahora Lea Michele es acusada de racista y tener delirio de diva los que vieron glee: pic.twitter.com/7Q0V7HTUr9 — ruben (@fatherharmony) June 2, 2020



rad