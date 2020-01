Lanzan campaña para alertar sobre embarazos en adolescentes

¿Cuántas veces no hemos tenido miedo del qué dirán? ¿De ser señalados por los demás? La actriz Jade Fraser, quien forma parte de una nueva campaña de concientización en contra del embarazo en adolescentes y la desinformación acerca de la sexualidad, declara que en la mayoría de las ocasiones los embarazos no deseados o los problemas y tabúes sobre el coito surgen porque los padres no generan confianza en sus hijos sino miedo a las consecuencias.

“Los hijos le tiene fobia a sus padres. Cuando les dicen 'es que tengo curiosidad o ganas' los tachan de los peores niños de la historia. Siempre se habla de consecuencias, enfermedades, embarazos, pero con gritos o críticas, necesitamos invertirlo generando seguridad y confianza. Ahí radica gran parte del problema de los embarazos adolescentes e infantiles en México, el cambio empieza en casa”.

César Galicia, especialista en sexología educativa y youtuber, explica que él decidió formar parte de esta campaña porque los padres utilizan el miedo para educar y el ámbito sexual no es la excepción.

“Les hablan de miedo y de las consecuencias negativas como infecciones y embarazos no deseados. Está demostrado que el miedo no es una forma pedagógica que funcione. En el momento de la relación sexual hay otras motivaciones que impulsan, como el deseo o el amor que pesan más que el miedo”, comenta.

Galicia dice que ligado al miedo están aquellos que han sufrido violencia y les da pánico hablar con sus papás, pero no por ser víctimas, sino por haber tenido relaciones y que gran parte del temor es generado por el machismo.

“Hay problemas cuando hay cultura de machismo. Se niega el deseo, se le tiene miedo a la sexualidad. Una mujer tiene acceso a los servicios de salud y planeación familiar, pero cuando llega a casa su esposo le dice 'los hijos que dios nos mande' o '¿Por qué vas a usar eso conmigo? Soy tu marido'. Debemos normalizar el mutuo consentimiento”.

“Las madres se vuelven locas si les dicen que su hija ya tiene relaciones, pero es miedo a perderla y que les pase algo; pero se debe traducir correctamente, convertir ese miedo y enojo en preocupación y prevención, debemos romper con eso, hacer un equipo”, agrega el modelo Joss Walezka.

La conductora Luz Rincón asegura que todos pueden generar un cambio en la problemática de los embarazos en menores de edad.

“Así como somos buenos para los chismes, este mensaje también se tiene que correr de boca en boca. Hay cosas en las que no tenemos confianza con nuestros hijos, sobrinos, etcétera, pero hay alternativas, como recurrir a un profesional”, señala.

Galicia habla desde la experiencia porque su mejor amiga tuvo un embarazo a los 15 años y parte de su carrera se desarrolló en escuelas donde era común que las niñas abandonaran la educación por un embarazo no deseado.

“Debemos saber que detrás de un embarazo adolescente hay presión familiar, dolores emocionales, arrepentimientos, violaciones. Eso me mueve para informar y orientar. Necesitamos un cambio urgente en la sociedad”.

De acuerdo con Arie Hoekman, director del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2017 se registraron 390 mil 89 embarazos en menores de edad. Con el total de niñas que sufrieron un cambio radical en su cuerpo, en sus vidas, truncaron su educación y enfrentaron algo desconocido a su corta edad, se podría llenar cuatro estadios de futbol de tamaño considerable.

Diversas organizaciones como Fundación Televisa, Population Media Center y la Fundación Mexicana de Planeación Familiar unen fuerzas para lanzar “Infórmate y decide: Gánale a las ganas”. La campaña busca educar e informar a los jóvenes y adolescentes sobre su sexualidad a través de medios digitales, spots y su página web.

nrv