La brasileña Isabel Souza aprendió español por una serie

Isabel Souza siempre soñó con ser actriz, por eso, desde los 14 años, comenzó a estudiar actuación en su natal Brasil y se propuso hacer todos los castings posibles, aunque no se quedaba en ninguno.

Un día se le presentó la gran oportunidad de su vida: ser protagonista de una serie, pero en español. Ella sólo hablaba portugués. Sin pensarlo dos veces, la joven se propuso la meta de aprender español para poder darle vida a BIA.

"Es una bendición, es un regalo porque me acuerdo que de chiquita escuchaba cosas en español. Ahora puedo hablarlo y entenderlo, puedo comunicarme, ¡es algo muy impresionante! A mí me ha cambiado la vida hablar español", dijo la actriz a EL UNIVERSAL demostrando que domina el idioma.

Desafortunadamente, los dos shows en vivo de "BIA" que se tenían programados en el Auditorio Nacional el 24 y 25 de abril han sido cancelados, pero esta semana se estrenó la segunda temporada del programa en Disney Channel (todos los días a las 17 horas).

La joven, se dice contenta por esta segunda temporada, y aún recuerda que aprender español no fue fácil.

"Fue súper pesado en el principio porque la pronunciación es única aunque tenemos palabras similares, pero cuando me dijeron que iba a hacer el taller me la pasé viendo todo el día series y películas en español y eso fue algo que me ayudó mucho".

nrv