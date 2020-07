Judi Dench asegura Tik Tok salvó su vida en medio de la cuarentena

La actriz Judi Dench es conocida por su labor en películas "Philomena", "Chocolat", "Shakespeare in Love" y "A Room with a view"; sin embargo, entre tantos premios ha demostrado que es como cualquier ser humano, pues ha sido de los famosos que se ha sumado a los retos virales de Tik Tok.

La estrella del cine se unió a su nieto en la aplicación para formar parte de los videos de baile y habilidades que tienen grandes cantidades de vistas, lo cual ha asegurado que le ayudó a sobrellevar la cuarentena en la que se vio obligada a estar para evitar contagiarse de Covid-19.

"Salvó mi vida. No sé nada de Tik Tok. Sam (Williams) es la persona que tiene una mentalidad técnica y que tiene todas las ideas", dijo la actriz a Channel 4 News.

La intérprete reconoció que se ha enfrentado a situaciones que las demás personas se han tenido que cruzar en medio del confinamiento, pues resulta difícil llevar una serie de actividades para practicar distintos días.

Es por ello que su nieto la ayudó a formar parte de sus videos a través de enseñarle movimientos de baile. "Él me obligó. Tuve que ensayar todos esos movimientos".



judi dench doing tik tok dances, is life real nowpic.twitter.com/JbFuaqMT8F

— ms song awards voting closed (@minervastreep) April 16, 2020