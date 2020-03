Jorge Drexler llama a Latinoamérica contra el coronavirus

"Quédense en sus casas", es el llamado que Jorge Drexler ha lanzado este domingo.

En plena pandemia a causa del Coronavirus (COVID-19) el cantante tiene un mensaje para Latinoamérica y, especialmente, para su natal Uruguay: "no comentan los mismos errores que cometimos aquí en España y en Italia no tomándonos en serio esta pandemia".

"Estuvimos hasta demasiado tarde, ya había 800 casos diagnosticados en Madrid y seguíamos todavía encontrándonos en actos públicos,en manifestaciones,en conciertos, en celebraciones. Ese fue un error gravísimo que estamos pagando con mucho miedo y con un caos sanitario completo", señaló en un video que compartió en sus redes sociales.

Según explicó el ganador del Oscar, se encuentra desde su casa en Madrid donde está en aislamiento pues la ciudad está en estado de alarma. Desde ahí es que, así como otras celebridades, pide que la gente se quede en casa y continúe con las medidas de lavado necesarias.

"No esperen, si no lo han dicho las autoridades de su países no lo esperen. La sociedad civil tiene la palabra y tiene una responsabilidad. Quédense en sus casas".

Drexler además pidió ser solidarios, a no ser egoísta y no comprar como locos.

"Este virus no es una gripe, es más serio que una gripe pero no solo es más serio en los efectos sino que es mucho más contagioso que la gripe y se contagia cuando uno todavía no tiene síntomas que eso es lo más peligroso de todo", recalcó.

[email protected] [email protected] de Latinoamérica: tienen una oportunidad única de no cometer los mismos errores que cometimos en España e Italia. Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas. Todo va muy rápido.

Ya pasamos la etapa del #codoconcodo

Ahora toca #QuedarseEnCasa pic.twitter.com/GUxwY63MWV — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 15, 2020

"Por más bueno que sea no hay sistema sanitario que no se colapse. Ayudemos a nuestros médicos a todos nuestros funcionarios de la salud".

