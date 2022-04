Humberto Zurita, de “Galán” a intrépido padre

Aunque es uno de los protagonistas de telenovelas más recordados de los 80 y 90, Humberto Zurita no se queda anclado en el pasado ni en las viejas glorias y eso en gran parte gracias a sus hijos, Sebastián y Emiliano, quienes aseguró, lo empujan a probar cosas nuevas, como la nueva serie “El galán”, en la que Zurita se burla de sí mismo.

“Mis hijos siempre me dan mucha vida. Ellos, que también están muy involucrados en la televisión, hacen que me rete a hacer nuevas cosas”, comentó Humberto.

En su nueva serie producida por Star+, Humberto da vida a Fabián Delmar, un galán de telenovelas de inicios de los 90 famoso por protagonizar la exitosa telenovela “Serás mía”, quien 30 años después de su momento de gloria, ha perdido casi toda su fama y vive tratando de encontrar su lugar en un mundo que se ha vuelto demasiado incómodo para él.

Lee también: “Ya cállate, baboso”: Ángela Aguilar a su hermano, Leonardo

Zurita indicó que, como padre, ha buscado educar a sus hijos de la manera en la que sus propios padres lo educaron a él. Por ello, se dice satisfecho de las decisiones profesionales que sus hijos han emprendido, como la de crear su propia casa productora, Addiction House.

“Él nos educó con libertad y sin prejuicios, tenía claro que iba hacer las cosas adecuadamente, la profesión era lo que no le gustaba”, dijo entre risas. “Pero finalmente terminó apoyándome en todo. Mi madre, mis hermanos y mi padre siempre nos han apoyado; se dio cuenta que no me salí de mi ciudad para perder el tiempo”.

Legado familiar

Humberto comparte créditos con su hijo Sebastián en la serie, quien interpretará a la versión joven de su personaje.

Lee también: La actriz porno Luna Bella se sincera: "Me metí con un pastor cuando era cristiana"

“Haciéndome a mí en los 80, cuando empezaba mi carrera como actor. Está muy divertida, es una comedia, ojalá que le vaya muy bien porque me gusta mucho el personaje y más compartirlo con mi hijo”.

El actor adelantó que ya está confirmada la segunda temporada, cuyo rodaje arrancará próximamente en México.

“Es la historia de un galán que cambió de época, porque la televisión cambió pero él no tanto. Es una comedia de situación, negra, pienso que al espectador le va a gustar mucho”, indicó Humberto.

Para Sebastián, el proyecto que lo reúne con su padre es como una bocanada de aire fresco, ya que juega mucho con los estereotipos de los protagonistas de telenovelas y que, más allá de burlarse de ellos, es una sátira de la televisión que se hacía hace más de dos décadas.

“Tiene sus momentos absurdos, dramáticos, es sarcástica y de alguna manera retrata un momento de la televisión en nuestro país”, señaló.

En "El galán", cuyo estreno estaba programado para octubre del año pasado y que se espera llegue a la plataforma streaming en los próximos meses, también actúan Sara Maldonado, Ana Claudia Talancón, Ernesto Laguardia, Darío Ripoll, Dolores Heredia y Patricia Reyes Spínola, entre otros.



mafa