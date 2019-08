Harry Styles está en México y alborota a sus fans

Harry Styles está en México y le quitó el sueño a sus fans. Esta madrugada el cantante británico aterrizó en tierras mexicanas y alborotó a sus seguidoras con una fotografía que circula en redes sociales.

Tras una foto tomada por un pasajero donde se ve a Harry Styles con una boina de color azul y una chaqueta negra se comenzó a especular cuál sería su siguiente destino; la respuesta, Cancún, México.

Esto se confirmó gracias a una fanática que compartió en sus redes sociales una foto del cantante sosteniendo una hoja con su nombre y argumentando que su madre trabaja en el aeropuerto de Cancún.

Después de que esta información se supo, las seguidoras del compositor comenzaron a alarmarse. Pronto salieron los memes haciendo alusión a que el actor de "Dunkerque" podría estar usando camisetas con un estampado gracioso referente a su visita o comprando artesanías.

Mientras todo esto pasaba y algunas fans se organizaban para ir a buscar al exintegrante de One Direction en la zona turística, un video de él arribando salió a la luz.

En éste, Harry saluda a un empleado y ve a la cámara directamente. Todo parecía estar a la perfección, hasta que dicho empleado posteó en su Facebook que el cantante y modelo de Gucci había sido grosero al no permitirle tomarse una foto con él y que por eso su carrera como músico era un fracaso, y para hacer énfasis en su descontento publicó la información del vuelo en el que el cantante había viajado.

Harry at the airport in Cancun recently. pic.twitter.com/eNCfRExeSP

— Harry Styles Updates. (@TheHSUpdate) August 3, 2019