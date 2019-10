Harry Styles alborota fans con mensajes misteriosos

El cantante británico Harry Styles se ha vuelto tendencia en redes sociales por unos mensajes que ha dejado tanto en las calles como en redes sociales y que han dejado sin palabras a sus seguidores.

Los fans del también compositor han sospechado que estas palabras representarían el regreso del exOne Direction con nueva música bajo el brazo al mismo tiempo en que les hace una pregunta que invita a hacer una autoreflexión.

"Do you know who you are?" ("¿Sabes quién eres?", en español) es el cuestionamiento que ha hecho el intérprete de "Sign of the Times" en diferentes espacios y que también hizo a través de redes sociales.

Además de la pregunta destacan las letras TPWK, que significan "Treat People With Kindness" ("Trata a las personas con amabilidad", en español), mismas que dijo durante su última gira.

Además de los mensajes y el nombre de Harry Styles también se ha seguido la conversación en redes como Twitter con el hashtag #HS2IsComing, señalando que una sorpresa se aproxima.

Algunos fans también han compartido una serie de mensajes con las letras TPWK y que siguen el mismo diseño de la pregunta que lanzó el también actor de "Dunkerque".



Lo voy a compartir en todos lados porque básicamente esto me ha alegrado el día @Harry_Styles #HS2IsComing #HS2 pic.twitter.com/KQuDUEEqhD — Pilie (@Pilie_Moon) October 10, 2019

nrv