A lo largo de los años, George Clooney saltó a la fama y se convirtió en el soltero más codiciado de Hollywood. Pero ese título caducó el día que el actor conoció a la abogada Amal Alamuddin. Sin embargo, no todo en la historia de la pareja sucedió acorde a lo esperado, ya que el actor sufrió una situación imprevista cuando le propuso casamiento a su actual esposa.

"Cuando estábamos saliendo nunca hablamos de matrimonio, así que se lo pregunté de la nada", contó el actor de 59 años sobre la propuesta de matrimonio que le hizo a la madre de sus hijos, los mellizos, Alexander y Ella.

Pero la mujer se tomó su tiempo para pensarlo, algo que incomodó mucho al actor que interpretó al doctor Doug Ross en ER. "Le tomó mucho tiempo decir que sí. Estuve de rodillas durante unos 20 minutos", rememoró.

Ante la falta de respuestas por parte de la mujer, la situación se volvió tensa y Clooney, que ya no podía sostenerse en esa posición, le dijo: "Mira, se me va a salir la cadera".

Finalmente la abogada dio el sí, pero al parecer el momento de la propuesta le generó un fuerte malestar al actor, quien se tomó el episodio con humor. "Se lo contamos a sus padres y la reacción de ellos fue: '¿Le pasa algo en la cadera?", explicó.

Finalmente se casaron en Venecia en 2014 y desde entonces, Clooney no deja de hablar maravillas sobre su esposa. "Yo pensaba: 'Nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Voy a trabajar, tengo grandes amigos, mi vida está completa y me va muy bien'", dijo en una entrevista hace algunos meses. Y agregó: "No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que conocí a Amal".

"Nunca había estado en la posición en donde la vida de otra persona era infinitamente más importante para mí, más que la mía propia, pero de repente añadís dos individuos que son pequeños y necesitan ser alimentados...", explicó luego sobre la llegada de sus hijos, quienes nacieron en 2017.

"Nunca hablamos acerca de tener hijos y entonces fuimos al médico, hicimos la ecografía y fue como: 'Eh, va a ser niño'. Y yo dije: '¡Un bebé, fantástico!'. Y entonces me dicen 'y hay otro más aquí'. Y yo... Yo estaba listo para uno, ¿no? Porque, a ver, soy viejo. Me quedé como 10 minutos mirando ese pedazo de papel en silencio", contó divertido.

"Durante 36 años fui el hombre que cuando veía que un niño se hacía caca empezaba a llorar. Pensaba: '¿Me están jodiendo?'. Y ahora, de repente, soy el tipo que tiene al niño, ¿entendés?", reflexionó.

