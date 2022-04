Estos son los motivos por los que Televisa vetó a Eugenio Derbez

Aunque Eugenio Derbez dijo estar vetado por Televisa, empresa en la que trabajó más de 30 años, la televisora lo negó e incluso lanzó un video en el que recientemente Paola Rojas lo había entrevistado, lo cierto es que, nos cuentan, esta fricción entre el comediante y su ex empresa viene desde que Eugenio decidió irse a Hollywood hace más de una década.

Cuando en aquellos años el comediante le dijo a Televisa que se iba, altos ejecutivos le pidieron no hacerlo alegando que ya no estaba en edad de experimentar y menos en un mercado tan competitivo; incluso le aprobaron hacer tres temporadas más de “La Familia P. Luche” con el presupuesto que él deseara.

Al final Eugenio declinó la oferta y les dijo que no estaba interesado en seguir haciendo más de lo mismo. Renunció, empacó maletas y una década después demostró que nunca es tarde, ya que a sus 60 años se subió al escenario del Oscar para celebrar que la película “Coda: Señales del corazón”, en la que actúa, había ganado como Mejor Película en los premios de la Academia.

Horacio Villalobos da valor al teatro sobre el cine

Horacio Villalobos estrena esta semana película en cines, pero si le dieran a elegir entre hacer una cinta o una puesta en escena, dice que siempre optaría por el teatro. El conductor señala que la diferencia con las películas es que en el proceso de edición alguien comete un error y la historia se desvirtúa, pero en los escenarios en vivo las cosas salen como son. Lo primero, por fortuna dice, no pasó con “El libro del amor”, en la cual interpreta a un editor gay para la cual, considera, no se manejan estereotipos.





Pagan hasta 500 pesos por un autógrafo de Mon Laferte

Sean ciertos o falsos, el hecho es que un autógrafo de Mon Laferte puede ser vendido en 500 pesos, apenas tres veces menos que uno de Brad Pitt y otro de Diego Armando Maradona. En publicaciones de red social hay quien vende un disco con la presunta letra de la cantante en ese costo, que palidece ante los 8 mil que debe pagarse por uno de Stan Lee. Cada quien gasta su dinero en lo que quiere.

Lee también: ¿Sugar Daddy? Arturo Carmona no lo descarta

mafa