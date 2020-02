Esposo de Sabrina Sabrok intentó estrangularla

Sabrina Sabrok está en el ojo del huracán debido a que fue víctima de violencia de género cuando su esposo trató de estrangularla.

Un comunicado en redes sociales, el cual la modelo y actriz porno compartió en sus historias de Instagram oficial, reporta que su pareja de nombre Alejandro Hernández la golpeó e intentó estrangularla luego de una discusión que tuvieron en su hogar en Houston, Texas. En ese momento, el informe asegura que ella logró escapar para luego llamar a la policía para que fuera detenido.

En el mensaje Sabrina sostiene: "Hace algunos días fue víctimas de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión, me golpeó y trató de estrangularme".

Ante esta situación, la nacida en Argentina y que se diera a conocer en México por su participación en el programa "La hora pico" dijo que tuvo que cancelar tres de sus presentaciones porque debido a las lesiones que le dejó su pareja en el cuello y la garganta no puede en estos momentos cantar y bailar.

"No es la primera vez que sucedía esto, sin embargo mi esposo siempre me pedía perdón y yo creía en él, aun cuando desde que iniciamos nuestra relación se mostró violento. Después de denunciarlo, las autoridades de Estados Unidos lo detuvieron y lo privaron de su libertad, no puedo dar más detalles de esta situación ya que actualmente estamos pasando por un proceso legal y no quiero entorpecerlo", escribió.

Sabrina explicó en el escrito que además del daño físico que le dejó esto, también se encuentra muy lastimada emocionalmente por lo que no le será muy fácil retomar su vida normalmente. Sin embargo, aseguró que no puede parar de trabajar y aprovechó para anunciar que próximamente grabará cintas para adultos para una compañía reconocida en el mercado.

"Estoy en terapia psicológica, y me he visto muy respaldada por las autoridades de Estados Unidos. No puedo parar de trabajar y seguiré con mis proyectos...".

Tras esto, la modelo recalcó que su agresión física y moral la expuso al público para que los empresarios con los que pactó su espectáculos no le vayan a cobrar grandes cantidades de dólares de penalización por incumplimientos de contrato.



Luego de que hiciera público la agresión a la que fue sometida por parte de su esposo, Sabrina fue agredida por algunas personas sobre esta situación y uno de ellos le cuestionó que el por qué denunció si a ella le gusta que la maltraten, esto debido a sus gustos sexuales sadomasoquistas.

Ante esto su expareja y padre de su primera hija, Erick Farjeat, salió a defenderla, también vía Instagram, y cuestionó la moral en la que se manejan los mexicanos.

"Las últimas semanas he visto miles y miles de publicaciones de gente que está súper enojada con los feminicidios que han estado ocurriendo en el país, todos muy consternados y según muy solidarios, diciendo que son listón morado, que las van a defender, que #yositecreo y mil cosas más, pero veo los comentarios en la ublicación que hizo ella al respecto y veo a muchísima gente burlándose, diciendo que lo tiene merecido y mil mierdas por el estilo".

"¿Neta?, ¿Es neta que les da gusto que la mamá de mi hija estuvo a punto de ser asesinada en manos del hombre con el que compartía su vida?, ¿es neta que les da gusto que ella estuvo a punto de convertirse en una cifra más de los feminicidios? Que basura son, no puede ser que algo tan grave les cause gracia. Aunque esto ocurrió en Texas, territorio norteamericano, el hecho fue cometido por un mexicano, un feminicida mexicano", aseguró.

