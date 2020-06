En redes, culpan a Karla Panini del temblor y hasta de la pandemia

La mañana del martes 23 de junio quedó marcada gracias al sismo de 7.5 que alarmó a todas las personas de la Ciudad de México y algunos estados de la República.

A pesar del susto, esto no fue impedimento para que los internautas aprovecharan el momento y culparan, una vez más, a Karla Panini por esto y todos los problemas que se están viviendo en el 2020.

Twitter fue la red social donde los followers mostraran su creatividad y mostraran sus mejores memes para "atacar" a la actriz.

También lee: Karla Panini y Américo Garza llaman "víctimas" a la familia de Karla Luna

El usuario Don Sincero mostró su tristeza porque el sismo no afectó a la protagonista de Las Lavanderas.

Otros internautas también recordaron la alerta por el tsunami, por lo que la culpa es de Karla Panini.

Recién me doy cuenta que tal vez no habría sismo ni alerta de tsunami si alguien no se hubiera metido con él marido de su mejor amiga Ctpm karla panini! pic.twitter.com/eDoQGkPJ9n

La caricatura de Bob Esponja ha dejado las mejores imágenes para hacerlas meme.

También lee: Galilea Montijo se burla de Karla Panini al aire; contesta la Lavandera

El usuario Adrián hizo saber que ante cualquier problema, lo primero es culpar a la famosa de 40 años.

Hasta en otro idioma se le puede echar la culpa a Panini.

me seeing sismo, an approaching tsunami, apocalipsis, temblor, veracruz, huatulco and karla panini trending in mex and even worldwide

and we have the damn pandemic affecting our country more than ever pic.twitter.com/dLzZdG7yDp

— cici (@heyitscici_) June 23, 2020