Rafael Gómez, vocalista de la banda Los Recoditos, fue golpeado por sorpresa por una persona mientras grababa un video para su cuenta de Instagram.

El cantante de "Mi último deseo" y "Me tocó perder" caminaba en lo que parece el malecón del puerto de Mazatlán, donde es originaria la banda; y mientras dedicaba la canción "Es Bonito" a un admirador un sujeto lo sorprendió por la espalda con un puñetazo. Dicho momento quedó grabado.

"Me madrearon plebes, jajaja, un indigente. No entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas mínimo se ganó su comida adentro. Cuiden a los indigentes, no saben qué cosas o maltrato pasa por sus cabezas. Que Dios los bendiga, pero por lo pronto hoy duerme bajo celdas y le darán su comidita a mi amigo golpeador", escribió.

Entre los comentarios que recibió Rafael Gómez fue de que se cuidara mucho y otros aplaudieron su acción de llamar a la policía para que detuvieran al tipo que de la nada lo golpeó.

Los Recoditos se encuentran realizando una gira por el interior de la República Mexicana; el pasado 24 de enero estuvo presente en el Carnaval de Mazatlán y este próximo jueves 30 cantarán en Ocosingo, Chiapas.

Mientras tanto, los mazatlecos mantiene la promición de "Elegiste un error" el cual se puede escuchar en plataformas y en YouTube.



