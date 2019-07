Tras la denuncia que levantó por una llamada de extorsión que recibió su empleada, Eduardo Videgaray comentó tener una vaga idea de quién podría haber sido, ya que el delincuente dio datos que solamente el conductor sabe.

Sin embargo, para no entorpecer las investigaciones, el hermano del exSecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, no quiso hablar sobre la identidad del sujeto que le quiso robar.

“Sí tengo alguna idea de por dónde va”, comentó.

“Quiero entender porque había cierta información personal que sí se filtró, tenían ciertos datos reales las personas que intentaron hacer este fraude y por lo mismo le quiero dar todo el seguimiento y tratar de dar con los responsables”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el conductor, los delincuentes le pidieron a su trabajadora que llevara algunos objetos de valor a un centro comercial, pero justo antes de hacerlo la mujer decidió comunicarse con él y así supieron que era una estafa.



Videgaray compartió que él no es una persona que tenga muchas cosas por lo que en realidad lo que se había reunido no era de mucho valor.



“Yo soy muy austero, casi no tengo nada, era nada, un poco de dinero en efectivo que tenía en un cajón y unas baratijas”, detalló.



“Incluso sólo tengo un reloj y el delincuente le pidió a la empleada doméstica la marca del reloj y cuando se la leyó le dijo ‘no, ese ni me lo traigas’ porque realmente no soy muy de cosas materiales”.



Eduardo Videgaray presentó su denuncia ante las autoridades ayer y detalló que pasó cinco horas en el MP Magdalena Contreras 1, pero aunque es un proceso engorroso y largo se siente agradecido por la atención que le dieron la cual fue muy profesional.



“Me pareció pertinente presentar una denuncia y darle a la gente del ministerio público y a la policía investigadora los números de teléfono del cual se hicieron las llamadas; fueron varios porque es un fraude que tienen ya muy orquestado, muchas personas han sido víctimas de ello y me pareció importante mencionarlo y hacerlo público”, explicó en entrevista.



“Es un deber ciudadano presentar denuncias, darle a las autoridades toda la información que se pueda que les sea de utilidad para prevenir futuros delitos, también me pareció importante mencionarlo en mis redes sociales y en mi programa de radio para que la gente esté alerta, para que estemos todos abusados porque creo que como sociedad nos corresponde cuidarnos mutuamente y colaborar en la medida de lo posible con las autoridades", aseguró.

Fui víctima de la delincuencia. Denuncié. Agradezco el profesionalismo en MC-1. Daré más detalles mañana en @lacornetafm // @Claudiashein @ErnestinaGodoy_ pic.twitter.com/ZOdBvu9vtG — Eduardo Videgaray (@EVIDEGARAY) July 25, 2019



Al pensar en otros compañeros del medio artístico que han sido víctimas de la delincuencia explicó que todos deben "echarse la mano" y cuidarse mutuamente colaborando con la autoridad.

