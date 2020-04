Dominika Paleta te enseña a amar la vida comiendo bien y nutritivo

Desde muy joven, Dominika Paleta se ha interesado por el origen de los alimentos con los que nutrimos nuestro cuerpo, por el buen comer y demás acciones con las que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Por ello, no sólo ha estudiado al respecto, ha ganado premios con libros de cocina, tiene un vlog sobre alimentación y ahora, un libro con el que reafirma su conocimiento a lo largo de muchos años de estudio, titulado "¡Viva la vida!: recetas para nutrirte el cuerpo y el alma".

“No es el alimento, es cómo está hecho; no es lo mismo un pollo de granja a un pollo que estuvo encerrado en una jaula. Mucho de este libro gira en cómo nutrirte tú y a tus hijos, yo no creo que una lechita color rosa saborizada o un cereal de colores sean un desayuno, y tristemente ese es el desayuno de muchos niños en México" dijo a EL UNIVERSAL.

En lo que hay que reparar, afirma, es en los procesos de los alimentos, y en volver a los alimentos de nuestra cultura, como las tortillas, que para ella es de lo mejor que puedes comer.

“Yo no creo que haya alimentos buenos o malos, la tortilla es la base de la alimentación de México, yo amo las tortillas, estoy a favor de rescatar el maíz autóctono, cuántas variedades no tenemos, hace unos días me trajeron de un ranchito unas tortillas increíbles de maíz rojo. Hay una variedad de maíz increíble en México, pero un paquete que lleva embolsado medio año no me encanta, una tortilla el nixtamal hecha a mano me fascina”, señaló.

Así como disfruta de las tortillas, ama los jugos verdes, los productos que uno mismo puede tener en un pequeño huerto urbano, la meditación, la herbolaria y la cocina, y también disfrutcompartirlo con la gente, por eso, todo su proceso de aprendizaje se ve reflejado en este libro que tomó cinco años en ver la luz.

"¡Viva la vida!: recetas para nutrirte el cuerpo y el alma", ya se encuentra disponible de manera digital, y Dominika enfatizó en que no es un libro de dietas, es una posibilidad para comer mejor, para reflexionar sobre lo que comemos.

“Obviamente sí creo que la comida es tu combustible y que de la calidad de ese combustible dependerá tu salud, a mí me interesa muchísimo el tema de la salud, de la nutrición pero no es un libro de dietas. Creo mucho más en tener una vida consciente y equilibrada, lo que sí te puedo decir es que nunca va a tener sentido comer comida chatarra, procesada, con pesticidas, porque eso es lo más lejano de la naturaleza y justo este libro trata de rescatar los métodos tradicionales”.

Emocionada por el fruto de este proceso de aprendizaje, la también actriz invitó a echarse un clavado por este libro que a ella la tiene muy contenta, mientras tanto, recomendó un buen caldo de hueso para estos días difíciles, lleno de verduras, y en caso de que no se pueda hacer, hay algunos lugares que lo pueden llevar ya preparado a tu domicilio.

“Se trata de comer comida verdadera, comida deliciosa, que te ayude a sentirte mejor, a pensar mejor, a tener una vida más longeva y sana. En el libro hablo de remedios herbales, de salir a la naturaleza (cuando se pueda), de cómo hacer ayunos intermitentes, y claro que vas a bajar de peso porque es una consecuencia de cuando comes bien, y comer bien no significa ni restringirse de comida nutritiva ni contar calorías”.

Dominika ha estudiado en el Natural Gourmet Institute y en Nueva York. Creó el vlog Placeres Orgánicos y ha participado en distintas charlas sobre alimentación. Su libro "Vainilla: Flor y Esencia de México", fue reconocido en los Gourmand Awards de 2014 como uno de los mejores libros de cocina del año.

