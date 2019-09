Demi Moore revela que su madre propició que la violaran cuando tenía 15 años

El libro biográfico de Demi Moore, "Inside out", ha generado gran repercusión por una serie de confesiones ligadas a su infancia, su adicción al alcohol y su vida amorosa.

Una de las más impactantes guarda relación con su madre, Virginia Guynes, quien habría facilitado que abusaran sexualmente de ella cuando tenía 15 años.

Según relató, la mujer recibió 500 dólares por parte de un hombre mayor para dejarlo a solas con la actriz. "Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: '¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?'", relató en el texto.

En conversación con el programa Good Morning, America, Moore añadió que aquel fue un episodio traumático que marcó su infancia y comentó que el abusador era un conocido de su familia. Al ser consultada si siente que su madre la prostituyó, la estrella de Hollywood respondió que no cree que su madre la haya "vendido" intencionalmente.

"En el fondo de mi corazón creo que no. No creo que haya sido una transacción, pero aun así ella le dio el acceso y me puso en peligro", comentó.

En su libro declaró además que su progenitora tuvo problemas de adicciones y conductas delictivas, y que incluso cuando ella tenía 12 años tuvo que ayudar a su padre a quitar unas pastillas de su garganta para evitar una sobredosis.

