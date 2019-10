¿A cuánto asciende la fortuna de José José y quiénes serán sus herederos?

José Joel, Marysol y Sara, los tres hijos que deja José José tras su muerte, se reunieron finalmente y posaron ante la prensa aparentemente reconciliados. Esto, tres días después de conocida la noticia de la muerte del cantante, la incertidumbre acerca del paradero del cuerpo y acusaciones alrededor de la herencia que habría dejado el intérprete mexicano.

Acerca de este tema, José Joel, el hijo primogénito del Príncipe de la canción, ha dicho que ni él ni su hermana Marysol están reclamando ninguna herencia. Además, dejó en claro que hasta donde ellos saben, su padre no dejó testamento alguno.

"¿Qué pasa con la herencia? Lo que José José tiene al día de hoy son regalías de intérprete. José José no es el compositor de su música. Un Juan Gabriel tiene regalías millonarias porque es el compositor de su música. José José, como intérprete-hay que reconocer que tiene como 300 éxitos que son regalías muy jugosas, que por supuesto hacen que alguien viva cómodamente y para esta gente que también nos hemos enterado que no genera, que no trabaja, que quién sabe cuántos agregados culturales tuvo mi papá manteniendo aquí en unas cuadras y no es que hable mal, estoy diciendo la verdad. Pues obviamente dicen, de ahí nos agarramos. Nosotros, Marysol, yo que estoy hablando con ustedes le dije hace 20 años: Pa, hace 20 años que no te pido nada. Tú me enseñaste a trabajar, estoy sacando adelante mi carrera. Me gustó ser cantante, me gustó ser artista. Nunca dimos pie a decir, que cuando te mueras vamos a pelearte la herencia”, declaró José Joel ante los medios, horas antes de encontrarse con Sarita.

El Príncipe de la canción alcanzó la fama internacional en 1970 con la canción “El triste” y, desde entonces, su carrera fue un éxito a pesar de sus idas y venidas y sus problemas con el alcohol.

Durante 20 años fue uno de los mexicanos con mayor número de ventas de discos: “Mi vida” (1983) vendió 3 millones y medio de copias; “Reflexiones” (1984), unos 3 millones; y “Promesas” (1985) vendió 2 millones de discos.

En una época en la que los músicos se nutrían de sus ventas más que de sus conciertos, José José rompía los récords y obtenía discos de oro y platino. También se estima que ganó más de 300 millones de pesos (más de 15 millones de dólares) por los derechos de su música.

Sin embargo, el artista gastó prácticamente todo su dinero, como el mismo admitió ante la prensa, en una vida de excesos y despreocupación en cuanto a gastos, por lo que su fortuna se convirtió en un espejismo.

En 2014, José José volvió a confesarse ante la prensa y admitió que años antes tuvo que vender su casa y, tras contraer cáncer en 2017, los gastos médicos terminaron de fusilar el dinero que José José había conseguido gracias a su voz.

Ante la incertidumbre de si el cantante todavía conservaba parte de su patrimonio, el pasado febrero se hizo público un audio en el que se escucha a su hija Sara Sosa en una reunión con un notario junto a su padre y la exrepresentante del cantante, Laura Núñez, en el que se escucha cómo la joven habría presionado a su padre para firmar un documento que le cedía las ganancias por su trabajo musical.

El cantante, que en 2017 anunció que padecía cáncer de páncreas, llegó a Miami a comienzos de febrero de 2018 para recibir tratamiento y permaneció en Florida al cuidado de su hija menor hasta su muerte, ocurrida el sábado 28 de septiembre en un hospital del sur del estado, cuyo nombre no se ha facilitado.

El “Príncipe de la canción”, cuya voz privilegiada marcó un hito en la cultura popular mexicana y de varios países latinoamericanos, falleció el sábado a los 71 años, en un hospital del condado de Miami-Dade.

José Joel y Marysol Sosa llegaron a Miami desde México hace tres días para poder despedirse de su padre, aunque el viaje se transformó en lo que llamaron “una peregrinación absurda” por la negativa de su media hermana Sara de revelar dónde estaba el cuerpo del intérprete.

El martes en la noche, los tres hijos aparecieron reconciliados ante la prensa, aunque no informaron sobre el paradero del cuerpo del intérprete.

“Después de dialogar y estar junto con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece tanto en Miami como en México al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José”, dijo en un mensaje a medios el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait.

