"Conozco a homosexuales respetables", responde Andrea Legarreta a Mauricio Clark

Mauricio Clark asistió al programa Hoy para hablar de las polémicas publicaciones que ha compartido recientemente en sus redes sociales sobre lo que según él, ofrece el mundo gay.

"¿Qué ofrece en realidad el mundo gay? -cuartos oscuros. -orgías. -drogas. (abundan poppers, tachas, alcohol y cocaína) -vapores/saunas. -bareback (sexo sin protección) -sexo en baños públicos. -apps de ligue. Ese, querido padre de familia, ese es el llamado 'orgullo gay'", escribió el exconductor hace unos días en Twitter.

Esta mañana, en el matutino organizaron una mesa redonda en la que se hablaría del tema, sin embargo, la dinámica no se pudo llevar a cabo como lo tenían planeado, pues prácticamente Clark acaparó los minutos al externar su punto de vista.

"Hoy como reportero ten vengo a decir que el mundo homosexual te ofrece esto...".

Legarreta lo interrumpió para opinar y expresar que Clark hablaba desde su experiencia, y que no podía generalizar.

"Pero te lo ofreció a ti (el mundo homosexual) y es lo que tú decidiste vivir, ¿no Mau?, yo conozco a una cantidad de homosexuales que nunca han consumido drogas, que nunca han vivido lo que tú dices, cuartos oscuros, orgías, drogas...”.

Andrea Legarreta se volvió trending topic tras esta declaración, y cibernautas han compartido todo tipo de opiniones y memes a favor de su respuesta.

