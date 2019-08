Con foto de hace 21 años, Andrea Legarreta celebra al programa "Hoy"

El programa Hoy cumple 21 años al aire en la televisión mexicana, pero no lo hizo solo, muchos de sus conductores también celebran dos décadas de trabajo con ellos.

Andrea Legarreta publicó en su Instagram una foto suya de hace 20 años cuando participó por primera vez en el matutino.

“Lo más hermoso son los amigos que se han quedado en mi corazón y en mi vida...”, se lee.

La presentadora expresó su gratitud con el equipo que conforma el programa, también hizo énfasis en que nunca pensó que el alcance de éste fuera tanto y que a lo largo de los años ha tenido muchas experiencias de aprendizaje.

"Hace sólo 21 años... En el primer día de transmisión del programa HOY... Llena de emoción, de nervios y de sueños!! Cargada de ilusiones y sin imaginar el éxito que sería! Uff han pasado TANTAS historias, tantos recuerdos, tanto aprendizaje, momentos bellos y otros “complicados” pero que ayudan a crecer, valorar y madurar... Lo más hermoso son los amigos que se han quedado en mi corazón y en mi vida... Y quiero decir GRACIAS a las familias del público que aún sin conocerme me han “adoptado”... GRACIAS por tanto!! AMO lo que hago y día a día agradezco enormemente la oportunidad de estar en el programa... Me han acompañando en infinidad de momentos importantes, tristes y felices... Gracias a todos los que han pasado delante y detrás de cámaras a lo largo de estos años, de todos he aprendido algo sin duda! FELICES 21 @programahoy !! Los celebro desde mis vacaciones que como comprenderán en medio de tantos años hay que hacer una pausa para estar al 100 en familia y tomar un respiro de vez en cuando , pero mi corazón está celebrando intensamente! Amado público, gracias por dejarme entrar a sus casas, oficinas, hospitales y tantos lugares íntimos! LOS AMOOO".

Algunos de los conductores y miembros del equipo, como Galilea Montijo, manifestaron que su ausencia en el programa por sus vacaciones era muy notable.

Su esposo Erik Rubín le expresó su admiración y amor: "Eres grande preciosa!".

A pesar de que la conductora está vacacionando con su familia, aseguró que no importaba ni la hora, ni el lugar para festejar los 21 años del programa Hoy.

