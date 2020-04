Como paciente en riesgo, Selena Gomez se resguarda del Covid-19

Selena Gomez está haciendo frente al confinamiento de la mejor manera posible: sacando tiempo para disfrutar de sus series, música y libros favoritos. La artista es una paciente de riesgo por la enfermedad de lupus que padece, por lo tanto, ha decidido aislarse totalmente en su casa y no salir de esta.

Para invitar a que todos sus fans hagan lo mismo que ella, la que fuera estrella de Disney Channel ha publicado varias listas con sus libros, series y artistas favoritos. Una forma de mantenerse "positiva" como ella misma explica en su perfil de Instagram.

Las memorias de Michelle Obama son una de sus principales recomendaciones, también el libro de Karla Cornejo sobre inmigrantes 'The undocumented americans' es indispensable para Selena, así como 'Sings: The secret language of the universe' de Laura Lynne Jackson.



En cuanto a las series que está viendo, la intérprete de Rare apunta a Jennifer's Body, American Hustle, Clueless, Sugar and Spice, After The Wedding, Zodiac y Election and Flirting With Disaster. Además, añade a que si lo que quieres es pasar un buen rato no hay nada mejor que ver un programa de Saturday Night Live.

También la serie de su buena amiga, Jennifer Aniston, es otra de sus recomendaciones The Morning Show como Good Girls y The Mind Explained and The Servant.

En cuanto a la música que se está escuchando estos días en su casa, Selena escoge a Lauren Diagle, Roddy Ricch, Cody Carnes y su ex, The Weeknd, para amenizar estos largos días en casa. Y por último no podían faltar los podcasts de la exitosa Oprah, sus SuperSoul Conversationds con distintas estrellas como Alicia Keys o Jesse Israel.

