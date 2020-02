Luego de que en el programa "Qué importa", que conducen Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristobal "El Estaca", se hablara sobre Mauricio Clark -hoy Franco Clark- y una supuesta recaída en la homosexualidad, éste hizo una publicación en su cuenta de Twitter, en donde le contesta a los conductores.

En la publicación hecha el pasado 2 de febrero, Clark dice que dejó de hablar de los demás cuando aprendió a autocriticarse: "Queridos @jrsestaca y @EVIDEGARAY, ¿saben cuándo dejé de hablar sobre la vida de los demás?"

Y se responde: "Cuando tuve el valor de autocriticarme. Fue entonces que me dí cuenta que señalaba y juzgaba a los demás, porque mi vida estaba tan deshecha y tan desordenaba que no me atrevía a verme".

Queridos @jrsestaca y @EVIDEGARAY, ¿saben cuándo dejé de hablar sobre la vida de los demás? Cuando tuve el valor de autocriticarme. Fue entonces que me dí cuenta que señalaba y juzgaba a los demás, porque mi vida estaba tan deshecha y tan desordenaba que no me atrevía a verme. — Franco Clark (@clarketo) February 3, 2020

Ante ello, Eduardo Videgaray contestó a Clark que dejara de desinformar a la gente con temas como las terapias de conversión.

Tu vida me vale madres. Deja de desinformar a la gente con pendejadas como las “terapias” de conversión. https://t.co/ADJe0SJBhH — Eduardo Videgaray (@EVIDEGARAY) February 4, 2020

La molestia de Clark se dio porque en el programa "Qué Importa" hablaban sobre algunas de sus declaraciones, en donde mencionaba que ha tenido algunas tentaciones fuertes y que había caído en pornografía gay.

Finalmente, Clark contestó: "Querido colega, qué tristeza me da al leerte así. Siento mucho lo que has pasado y como profesional, te invito a que investigues que ese invento que estoy a favor de las "terapias de conversión" (sic) viene de dos Senadoras quienes me echaron a andar al LGBT, mucho antes de aquel tuit".