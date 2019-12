Celia Lora se desnuda en redes sociales

La modelo Celia Lora, hija del rockero Alex Lora, ha causado conmoción en redes sociales por una fotografía en la que se desnuda y muestra sus curvas así como sus senos descubiertos.

Comentarios como "musa", "diosa", "hermosa" y "mi vida" son algunos de los comentarios que ha recibido la también playmate que cuenta con 4.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y poco más de 300 mil en Twitter.

Su foto provocativa ha superado los 5.5 mil Me Gusta en Twitter a la vez que varios halagos de sus fans, pero también varios comentarios con doble sentido.

En la fotografía se ve a Celia mirando hacia el horizonte usando un arnés que enfatiza las partes más sexys de su cuerpo.

La fotografía la acompañó con fragmentos de "La Célula que Explota", de la agrupación de rock mexicano Caifanes, acto que no pasó desapercibido por algunos de sus fans que señalaron que Alex Lora mantenía una relación adversa con ellos.



Hay veces que no tengo ganas de verte

Hay veces que no quiero ni tocarte

Hay veces que quisiera ahogarte en un grito

Y olvidarme de esa imagen tuya

Pero no me atrevo pic.twitter.com/2LHPsBO8aX

— Celia Lora (@CeliLoraOficial) December 6, 2019