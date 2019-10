Celebridades abandonan sus mansiones por los incendios en California | El Universal

Varias personalidades de Hollywood están entre las 10 mil personas que tuvieron que huir de sus casas este lunes por el poderoso incendio que quema una zona cercana a un exclusivo vecindario de Los Ángeles en California.

Las superestrellas abandonaron sus pertenencias como ordenaron las autoridades ante el avance de "Getty", como fue bautizado el fuego por su proximidad con el museo The Getty Center y que ha quemado más de 200 hectáreas y destruido al menos de diez viviendas de lujo.

El reconocido actor Arnold Schwarzenegger, quien además fue gobernador de ese estado entre 2003 y 2011, tuiteó esta madrugada que tuvo que desalojar su mansión a las 3.30 hora local.

"Si usted está en una zona de evacuación, no pierda el tiempo. Salga de inmediato", alertó, antes de agradecer a "los mejores bomberos del mundo, los verdaderos héroes de acción que corren peligro para proteger a sus amigos californianos".

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) October 28, 2019

La exesposa de Schwarzenegger, la famosa presentadora de televisión Maria Shriver, pasó por la misma situación. En un mensaje agradeció a los bomberos por ayudar a su familia y pidió a los demás residentes que evacúen debido a la velocidad de las llamas.

Precisamente, avivados por rachas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, una decena de focos han obligado a evacuar a unas 200 mil personas en todo el estado y a realizar apagones programados que afectan a cerca de un millón de clientes.

Como consecuencia de esta emergencia, la figura de la NBA Lebron James también se vio forzado a huir de su casa junto a su familia.

En una noche que calificó de "loca" en redes sociales, al tres veces campeón le costó encontrar un lugar donde pasar la noche y alertó que Getty "no es ninguna broma".

Man these LA aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far — LeBron James (@KingJames) October 28, 2019



Kristin Davis, actriz reconocida por su participación en "Sex and The City", corrió la misma suerte, como compartió con una imagen donde se ven las llamas entre varios árboles cercanos a su casa.

"Esto nos despertó también. Estamos a salvo. Niños y perros. Gracias, bomberos, y por favor: todos váyanse si están en una área de evacuación. Manténgase a salvo", escribió a sus seguidores.

#GettyFire This is what we woke up too. We are safe- children and dogs. Thank you @LAFDwest and please everyone leave if you are in evacurion area. Stay safe pic.twitter.com/H0pBWtu8sX — Kristin Davis (@KristinDavis) October 28, 2019

La también intérprete de comedia Christa Miller, protagonista de exitosos programas como "Scrubs", compartió una foto en Instagram en la que se ve el fuego detrás de una vivienda cruzando su calle. "Fuimos evacuados", escribió esta madrugada.

También como plan de emergencia, el estreno de "Terminator: Dark Fate" planeado en el Teatro Chino de Hollywood para la noche de hoy, fue cancelado debido a "incendios continuos y activos en el área", según un comunicado de Paramount Studios.

El alcalde angelino, Eric Garcetti, ya ha instado a los residentes del famoso barrio a irse de sus viviendas si están bajo órdenes de evacuación obligatoria y a no tratar de combatir el fuego por sí mismos por el peligro que significa para los residentes.

Las llamas que comenzaron cerca a la autopista 405, una de las principales de Los Ángeles, se propagaron hacia el oeste por las colinas y los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional para esta zona advierten de la peligrosidad que representan los vientos.

