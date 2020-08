Cecilia Romo no se rinde y lucha por mantenerse en este plano terrenal

La batalla de la actriz Cecilia Romo continúa después de 164 días de que la hospitalizaron por primera vez, y las próximas ocho horas serán trascendentales para la recuperación y el tratamiento a seguir para la estrella de novelas como "Cadenas de amargura" y "Como tú no hay dos".

“Mi mamá ya está extubada, el procedimiento lo realizaron el pasado viernes y ha resistido muy bien, está despertando poco a poco porque estuvo bastantes días sedada. Hoy está en lo que los médicos llaman la prueba de fuego, que es el cambio de una hemodiálisis permanente, que es 24 horas al día 7 días a la semana, por una intermitente que es mucho más agresiva, vienen le hacen la hemodiálisis seis horas en un día, pero resto del día está normal. Si el corazón de mi mamá es capaz de tolerar esta hemodiálisis el día de hoy, los médicos de alguna forma considerarán que ya pasó la prueba”.

Claudia Romo comenta que la espera en este momento de ocho horas, de superar esta etapa le irán reduciendo el tiempo de la hemodiálisis y los pulmones comenzarán a trabajar mucho mejor.

“Tuvimos un duro golpe hace tres semanas y este es el momento para saber si podremos reiniciar el ciclo de recuperación de Cecilia. Lo que es impresionante es que Ceci sigue ahí, agarrada de la vida, no se deja, no suelta, es impresionante; está contra todas las estadísticas, es un milagro matemático, porque solamente el 10% de las personas que se logran salvar después de ser intubadas, ella ha sido intubada tres veces, esta es su segunda traqueotomía, pero sus números siguen avanzando. Desde el 12 de julio tuvo una hemorragia pulmonar, una hemorragia cerebral, entró por una complicación cardiaca y sigue agarrada”.

El 12 de julio Ceci Romo tuvo que ser trasladada nuevamente al hospital, porque estaba pasando por un infarto, Claudia Romo comenta que no sabían porque le había fallado el corazón.

“Le ha fallado una cosa y otra por un gran misterio, que es una inflación crónica que puede ser causado por una infección o por algo más. El problema de Ceci Romo hasta ahora es que logró superar el Covid-19 y sus secuelas, pero había algo que rutinariamente la hacía caer otra vez y hacía que la presión arterial se le bajara y los doctores no sabían por qué, por lo tanto, si no tenía una dependencia de vasosupresores ella no podía recuperar”.

Ante la falta de un diagnostico convincente, los doctores decidieron someter a Cecilia Romo a un PET/TC (tomografía por emisión de positrones), que se usa para detectar tumores en enfermos de cáncer, y lo que descubrieron que lo único que tenía inflamado era el bazo, entonces se lo retiraron el viernes de hace dos semanas para saber si eso era la causa de la inflamación. Entró a un tratamiento de esteroides y ella comenzó a recuperarse.

“Es como si hubiéramos resuelto el enigma, queremos creer que esa era la causa del problema, aunque el bazo no tenía ninguna infección, cuando lo sacaron no se veía bien; esto pudo ser la pieza del rompecabezas que faltaba para que ella pueda recuperarse”.ie

Descartaron que la bacteria que le causó tantos problemas después de superar el Covid, fuera la causante de este problema, según explicó Claudia Romo, porque le hicieron un análisis completo de cultivos, para descartar todo tipo de bacterias, hongos y virus; pero los estudios salieron normales, sin mostrar nada contundente, esta es la razón para que le hicieran en PET, paa saber sí había algo que dejaron pasar o se estaba escondiendo al ojo de los médicos.

Aunque la hija de la actriz considera que la resistencia de su madre es un milagro, sabe que las horas que siguen son cruciales para Cecilia Romo. La también conferencista viajo de su casa en Nueva York a la Ciudad de México, para estar cerca de su madre y atenderla porque, aunque Romo está en terapia intensiva, le permiten verla tres veces al día y ayudarla con lo que necesita, como masajes en sus piernas e hidratarla.

“Tenemos mucha fe en la voluntad de Dios y en la fuerza y el deseo de Ceci”, finalizó Claudia Romo Edelman.

