Britney Spears da clases de yoga ante el coronavirus

Britney Spears, mediante su cuenta oficial de Instagram, anuncia que dará clases de yoga para todo el mundo y así inspirar a las personas a mantenerse saludables, en medio de la cuarentena por el coronavirus, Covid-19.

“Con la enfermedad del coronavirus alrededor del mundo, que es absolutamente horrendo, loco y muy aterrador para la nación ahora mismo, creo que de manera personal es importante, que nosotros tratemos de estar bien y saludables… Así que para inspirar a hombres mujeres, niños, alrededor del mundo, voy a tratar de hacer pots de yoga y videos de yoga cada día en mi Instagram, para inspirar a otros a mantenerse saludables…", aseguró la cantante.



La intérprete estadounidense de éxitos como “Baby one more time”, “Toxic”, “Womanizer” y “Oops!...I did It again” escribió que para combatir el Covid-19 se debe de mantener una actitud positiva.



“Todos estamos lidiando con el coronavirus en todo el mundo ... Para superar esto juntos debemos mantener una actitud positiva y elevarnos mutuamente”.



Muchos de sus seguidores, le han respondido de manera muy positiva, diciendo que la aman, es una reina, que es inspiradora; incluso un admirador comentó: “Britney para presidenta”, con relación a las elecciones estadounidenses presidenciales que atraviesa el país.

