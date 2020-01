Billie Eilish lanza su nueva línea de ropa urbana sustentable

Sin duda alguna el año pasado fue de grandes sorpresas y muchos éxitos para Billie Eilish y para redondear todas esas buenas vibras la joven de 18 años desde inicio de año lanza su nueva línea de ropa junto con la marca H&M.

La cantante de "Bad Guy" y "When the party's over" no sólo en la música ha marcado tendencia sino que también su forma de vestir ha sido adoptada por miles de jóvenes, por eso la nacida en Los Ángeles, California, juntos con la marca realizó su propia línea y hasta firmada para que sus admiradores luzcan exactamente como ella.

También lee: Billie Eilish admite su fanatismo por Justin Bieber



Los llamados Urban Outfitters de Eilish ya se habían vendido previamente con otra marca de ropa y hasta ella misma utilizó algunos en sus conciertos, por tal motivo no quitó el dedo del renglón y regresó al mundo de la moda, pero ahora con prendas hechas con materiales sustentables.

También lee: Cuatro cosas que quizás no sabías de Billie Eilish

Piezas como pantalones, gorros, jumpers, riñoneras de colores negro, beige, verde, muy al estilo de la cantante es lo que ya se pude comprar en línea.

También lee: Van Halen defiende a Billie Eilish por no conocer a la banda