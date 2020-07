Bárbara de Regil dice adiós a sus rutinas en Instagram y come pizza

No cabe duda que la cuarentena por el Covid-19 se extendió por muchos días, pero este tiempo fue aprovechado por varios para realizar sus proyectos y animar a la gente. Tal fue el caso de Bárbara de Regil, quien luego de casi 80 clases ha dado por terminadas las rutinas de ejercicio que hacía en vivo a través de Instagram.

Así lo ha dado a conocer la actriz de "Rosario Tijeras", quien ayer llevó a cabo su último en vivo que tenía como fin que la gente pudiera afrontar de una forma distinta esta época tan difícil.

"Se cumplió mi objetivo... que es transmitirles mi amor, mis ganas de vivir, de ser mejor, de sonreír y poner un grannito de arena en una época tan difícil. Las y los voy a extrañar, pero aquí estaré siempre para ustedes", escribió la intérprete en la última rutina que compartió.

La estrella de tv agradeció a todas las personas que se han conectado en cada una de las clases que dio por la red social porque de esa forma la han hecho sentir en familia, "me sentí acompañada; la cuarentena la vi súper diferente. Sinceramente estos entrenamientos de cuarentena me dieron muchísima vida y se los quería agradecer".



De Regil recordó que les había hecho una promesa a sus fans que esta serie de en vivo los haría durante toda la cuarentena, y como el semáforo epidemiológico y las políticas públicas han iniciado la apertura y reinicio dde actividades comerciales es que la clase de este sábado era la última.

No obstante pidió a todas las personas que estaban viendo su clase, las cuales asegura llegaron incluso a los 50 mil, que nunca olvidaran lo que son: "Nunca lo olvides. Si tienes una vida que no te gusta y una energía que no te gusta, la puedes cambiar".

Acto seguido comenzó su rutina junto a Mar de Regil y los fans pudieron seguir toda la clase, la cual estuvo llena de esfuerzo y que simbolizó un reto para la actriz debido a la intensidad del sol y el calor de Acapulco.

La publicación de De Regil ya supera los 880 mil reproducciones y los mil comentarios, muchos de ellos agradeciendo que la intérprete compartiera sus recomendaciones de ejercicio y buena vibra, así como otros le pidieron que no borrara las clases porque querían seguir poniéndoles en marcha en el futuro.

"Te voy a extrañar cañón" y "Estuvo buenísima la clase" fueron algunos de los comentarios que recibió. Incluso en sus historias compartió algunos de los momentos que le dejaron todas estas experiencias en sus clases; sin embargo, algo que no pasó desapercibido fue una deliciosa pizza.

Con esto Bárbara de Regil pone un punto y aparte a una etapa que le atrajo muchos seguidores en redes sociales, pero no solo eso, sino también la volvió más popular debido a las polémicas que ha dicho y realizado a través de su cuenta de Instagram.

"Consejos" a víctimas de violencia intrafamiliar, la recomendación de una proteína, así como un mensaje por el que se le acusó de racista, ha sido lo que ha tenido que afrontar Bárbara de Regil en medio de la cuarentena, mismo por lo cual ha tenido que salir a ofrecer disculpas y aclarar las situaciones en las que ha estado envuelta.

Por el momento sus rutinas siguen arriba de la plataforma de fotografías y videos, además que a través de sus historias es que la actriz compartió este fin de semana algunos ejercicios que está realizando en Acapulco para mantenerse en forma y continuar con esa energía que la caracteriza y la han llevado hasta los stickers de Whatsapp.

nrv