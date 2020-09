Alejandro Sanz firma divorcio con Raquel Perera

Me encantaría definiros esta semana. He sentido la felicidad en estado puro. Ellos son la razón y el combustible de mi vida. Por fin con mis niños, solo nos faltabas tú @manuela.snzm Os amo @kydthe1 #Dylan #Alma #JuegoDeNiños #Familia #Love

A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) on Aug 25, 2020 at 11:36am PDT