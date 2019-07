Alberto Estrella critica recortes del gobierno a salud, educación y cultura

El actor Alberto Estrella piensa que es necesario manifestarse para hacerle ver al gobierno que las cosas no están saliendo como se creía.

Los recortes presupuestales, explica, están afectando a áreas a las que no deberían pues el arte, cultura y educación es lo único que puede sacar adelante no solamente al país sino a los seres humanos.

“Porque a través del arte nosotros nos comprendemos, a través de la creatividad, la cultura y de la parte educativa nosotros podemos entender la vida de otra manera y ser mejores ciudadanos, hijos, padres, personas”, comenta.

“Entonces cómo se le ocurre ahorita estos anuncios de pronto que quieren recortar las becas, los recortes que están haciendo y que continúan no los podemos permitir. Ellos deben entender que no le corresponde a las empresas privadas atender este tipo de situaciones: la educación y la cultura. Es el estado quien tiene la obligación y responsabilidad de asumir esto”, dice el actor en torno a las grabaciones de la nueva telenovela de Televisa "Vencer el silencio".

Con respecto al AMLOFest que se realizó el pasado 1 de julio a un año de las elecciones presidenciales considera que se están festejando ellos mismos y no están volteando la cara para donde debe de ser.

“Que volteen los ojos para lo que está pensando la gente, muchísimos”.

“Estamos de acuerdo que haya austeridad en ciertas cosas y con las personas que se han quedado con presupuestos pero que vayan sobre ellas y que no vayan sobre la parte fundamental, no puedes recortar la parte de la salud, en esa área no, en la educación, en la ciencia, el arte, no por favor. No pueden esos sectores ser tocados, deben de protegerse”.

Estrella piensa que el gobierno debería de seguir el ejemplo de países como Brasil donde, dice, se sacaron adelante algunas favelas gracias la creatividad y el deporte; o Colombia que por los programas culturales bajó la afluencia de la droga en la juventud y la violencia.

“¿Que no se están dando cuenta? Dice uno 'no puede ser, ya por favor, abran los ojos'”.

El actor actualmente forma parte del programa Alberto Estrella y el Círculo Teatral te invitan a leer y “Ven a tomar café y a leer poesía cuento y novela con María Rojo y Alberto Estrella”, con este último se presentará el próximo 13 de julio en casa refugio Citlaltépetl.

