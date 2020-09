Fans hacen presión para ver, otra vez, a Henry Cavill como Superman

A pesar de que Henry Cavill aparecerá en el corte de Zack Snyder de Justice League, no se sabe si el actor portará el manto de Superman en futuros proyectos del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).

Ante la incertidumbre, los internautas hicieron uso de las redes sociales para hacer un llamado a Warner Bros y DC y perdirles que el británico continúe como Clark Kent.

El apoyo llegó con el uso del hashtag #HenryCavillSuperman, el cual se colocó como tendencia en Twitter.Algunos usuarios se hicieron fanáticos del personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster gracias a la actuación de Henry Cavill.

Para otros, la interpretación del actor de 37 años es la más importante en la historia del último hijo de Krypton.

Henry Cavill como Clark Kent/Superman en MAN OF STEEL (2013). No cabe ninguna duda de que este señor nació siendo un perfecto hombre de acero.#HenryCavillSuperman pic.twitter.com/sCPxRYVY3p — Club DC Comics Spain #DCFanDome (@ClubDCComicsESP) September 7, 2020

La participación del originario de Saint Helier en el DCEU fue tan importante que llamó la atención de quienes no son seguidores de Superman.

No me gusta Superman, pero por Dios que lucharé con todas mis fuerzas para volver a ver a Henry Cavill en su traje de Superman #HenryCavillSuperman — Erikku (@SMRErick) September 7, 2020



Fue junio del 2020 cuando el protagonista de cintas como "Misión Imposible" y "The Count of Monte Cristo" confesó a Patrick Stewart la importancia del papel de Superman.

"Siempre he sido un fanático de Superman. Con un personaje como ese, llevas el manto fuera del set. Se convierte en parte de tu representación pública. Cuando conoces a niños, ellos no necesariamente me ven como Henry Cavill, pero pueden verme como Superman, y eso conlleva una responsabilidad".

Henry Cavill formó parte del DCEU en las películas "Man of Steel", "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Justice League", por lo que sus fanáticos tienen la esperanza de una secuela con él como protagonista.