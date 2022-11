Fans esperan ver a Harry Styles, pero el cantante, ni sus luces

"Todos tenemos aquí mucha fe", compartió Connie, una de las fans de Harry Styles que la mañana de este jueves llegó a las afueras del hotel en la Ciudad de México en que el músico se hospeda.

Sin embargo esa fe no fue suficiente para ella y otros tantos que para el mediodía decidieron retirarse al no ver salir al exintegrante de One Direction.

Styles, ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol como parte de su Love on Tour, hoy y mañana.

Tal vez Harry no ha salido hasta pasado el mediodía de este jueves pero está presente en las fotografías de sus seguidores que aún esperan tener su autógrafo, o en la ropa en referencia a él. También se siente en aquellos que tuvieron la idea de llevar mercancía para vender, desde termos y bolsas hasta playeras y fotografías "de a tres por 50".

La venta de dulces, para matar el tiempo, no falta así como uno que otro despistado revendedor ofreciendo boletos para Daddy Yankee. Además que una que otra porra que muy pronto se acaba ante la incertidumbre de saber si saldrá.

Fans de #HarryStyles se reúnen afuera del hotel donde el cantante está hospedado, con la esperanza de poder verlo previo al concierto que ofrecerá esta noche en el Foro Sol.

Entre gente en su mayoría joven hay uno que otro padre de familia acompañándolos como por ejemplo Cinthya, quien llevó a su hija a hacer guardia junto a una amiga desde antes de las 10 de la mañana.

"Yo soy fan por ella", compartió, mostrando además preocupación por la salud Styles porque asegura que lo ve sin descansar entre tantos conciertos.



