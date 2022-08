Famosos que sorprendieron con sus parejas

La semana pasada, medios españoles destaparon el supuesto romance entre Luis Miguel con la empresaria y socialité Paloma Cuevas, quien además es su comadre, pues ella, cuando estaba casada con el torero Enrique Ponce, fue madrina de bautizo del primer hijo del cantante y Aracely Arámbula.

De acuerdo con la prensa rosa, la pareja fue captada cenando en un restaurante, dentro de un lujoso hotel, cuando recién había arribado el cantante a España. De acuerdo con testigos, él en más de una ocasión le tomó la mano, aunque nunca se confirmó otra muestra de cariño, como un beso.

Ella se separó hace dos años, a punto de cumplir 25 años de casada, del torero Enrique Ponce. Ambos son padres de dos niñas: Paloma y Bianca. Por su parte, Luis Miguel, terminó su relación con la bailarina Mollie Gould hace dos años.

Leer también: Estos famosos se casaron en secreto

De confirmarse el romance, nos encontraríamos frente a la más reciente pareja de famosos con un noviazgo sorprendente que no veíamos venir.

Kourtney Kardashian y Travis Barker



Una pareja sorpresiva, que ya está incluso casada, es Kourtney Kardashian y Travis Barker. Los inicios de su relación llamaron mucho la atención, pues parecía que eran como el agua y el aceite, sin nada en común. Pero con el tiempo han logrado consolidar su relación, al punto de llegar al altar.

Luego de formar familia con el empresario Scott Disick —tuvieron tres hijos—, Kourtney se separó de él tras 12 años juntos.

Ella tuvo varias conquistas hasta que reapareció en su vida Travis.

Él ha estado casado en dos ocasiones y es padre de dos hijos, Alabama y Landon. Al divorciarse mantuvo algunas relaciones, pero hasta que comenzó a salir con Kourtney se comprometió.

Olivia Wilde y Harry Styles



Otro romance que tomó por sorpresa es el de Olivia Wilde y Harry Styles, quienes se llevan 10 años. El flechazo se dio cuando ambos filmaban la cinta Don’t worry darling, en 2020, en la que ambos comparten créditos protagónicos y que ella dirige.

Todo parece indicar que la convivencia diaria durante las filmaciones hizo que la amistad se transformara en romance. Ella, para ese entonces, ya se había separado del actor y comediante Jason Sudeikis, con quien mantuvo una relación de nueve años con dos hijos en común.

A pesar de la diferencia de edad, Olivia y Harry cumplirán dos años de relación. Lo último que ha trascendido de la pareja es que ella probablemente se encuentre embarazada, noticia que hasta el momento no ha sido confirmada ni negada.

Pete Davidson y Kim Kardashian



Una pareja dispareja que ha demostrado que las diferencias no son impedimento para una relación es la que protagonizan Pete Davidson y Kim Kardashian. El flechazo entre estos famosos se dio cuando ella fue la invitada al programa Saturday night live, donde él participa.

Durante su visita al show, ella participó en varios sketches; con Pete grabó una parodia sobre Aladdin y Jasmine, con beso incluido.

Luego de esa noche, la vida les cambió pues comenzaron a salir, primero como amigos; ambos fueron captados en un parque de diversiones. Ya después como pareja, en cenas, reuniones de amigos y fiestas familiares. Más tarde, llegaron los viajes, California, Nueva York y Las Bahamas.

La confirmación oficial llegó tiempo después, cuando ella compartió imágenes con él en redes sociales y desde entonces a todos lados van juntos, como a la Gala del MET. Incluso él ya convive con todo el klan Kardashian, incluyendo los hijos que Kim tuvo con Kanye West.

Leer también: Taylor Hawkins y otros famosos que murieron por sus adicciones

Megan Fox y Machine Gun Kelly



Forman una de las parejas del momento. Megan Fox y Machine Gun Kelly; es evidente que están hechos el uno para el otro.

En 2020, ella apareció en el video musical “Bloody Valentine” como su modelo, en ese entonces él estaba en una relación con la también cantante Sommer Ray.

Ese mismo año, ambos filmaron Midnight in the Switchgrass, cinta que pasó sin pena ni gloria, pero en la que se enamoraron. Comenzaron a relacionarse durante la filmación, pero llegó la pandemia y se detuvo el rodaje; sin embargo, ellos no dejaron de frecuentarse.

Una fuente cercana a la producción reveló a E! News, en ese entonces, que estaban saliendo y conociéndose. Finalmente, se confirmó la noticia.

Adrien Brody y Georgina Chapman



Ella es diseñadora de moda, socia y directora creativa de la firma Marchesa; él es un reconocido actor de cine, las probabilidades de que se conocieran y comenzaran una relación eran muy pocas.

Pero el destino tenía otros planes. Luego del escándalo en el que estuvo envuelto su expareja, el depredador Harvey Weinstein, y luego de su polémico divorcio, Georgina encontró consuelo y apoyo en el modelo y actor de ahora 49 años.

La confirmación de su relación tuvo lugar en el Festival de Cine de Tribeca, donde se dejaron ver juntos tomados de la mano como pareja, confirmando su noviazgo del que ya se especulaba.

Aunque siguen manteniendo una relación de bajo perfil, ha habido ocasiones en las que se han dejado ver juntos, como en alfombras rojas, desfiles o presentaciones, donde no temen en mostrar lo enamorados que se encuentran.

Hola, Gurú:

Estoy desesperada, en la mañana y tarde hace frío y al mediodía calor. Unos días me aso y otros me congelo. ¿Cómo me visto?

Carmen

Hola, Carmen:

Lo ideal para cuando el clima es tan cambiante como actualmente ocurre en la CDMX es vestirte en capas. Que tu capa base sea un atuendo veraniego, no demasiado ligero y encima puedes ponerte un suéter o sudadera. Termina con una chamarra de plumas o ligera para que no haga demasiado bulto con lo que traes debajo. Es complicado lucir estilosa y a la moda con este sistema, pero ¡sí se puede! Pon a trabajar tu creatividad fashionista…

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]