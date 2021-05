Famosos mexicanos destapan su rutina en TV

En la década de los 80, la vida en torno a las celebridades giraba siempre alrededor de sus trabajos y de sus aspectos más positivos; a finales de los 90 eso cambió con las publicaciones sensacionalistas que mostraban la historia oculta o privada de ellas.

Este boom hizo que la fiebre por saber las intimidades de los famosos fuera un negocio redituable para los medios que lo hacían y de pronto, hasta para aquellos actores o cantantes que decidían vender parte de su vida.

Esto dio un vuelco mayor a inicios de los años 2000 cuando "The Osbournes" llegó a la televisión y el público pudo meterse a cada rincón de la casa del líder de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. A éste se le sumaron innumerables realities, quizás el más exitoso y redituable sea “Keeping up with the Kardashians”, que este año llega a su fin tras 18 temporadas, que hicieron famosas a cada una de las integrantes de este clan.

Como suele suceder en la televisión mexicana, este formato llegó con un poco de retraso y, aunque hubo algunos intentos, como el reality de Jenni Rivera o “Rica, famosa y latina”, desde el año pasado, el formato de reality show de familias es más explotado.

Lee también: Eugenio Derbez tropieza dos veces con el mismo reality

Para muestra, “De viaje con los Derbez”, que fue un éxito en Amazon Prime Video y que repetirá este año con una segunda temporada.

Será este 2021 que Derbez también estrene “Chaparreando”, show que produce y que es protagonizado por Omar Chaparro y su familia.

También se estrenó hace unos días “Biby y Eduardo, el reality”, en el que la pareja conformada por Gaytán y Capetillo muestra su convivencia más allá de los foros y el escenario; al igual que “Mexican dynasties”, que reúne a familias de abolengo (los Madrazo, los Bessudo, los Allende), cuyas vidas sofisticadas son retratadas capítulo a capítulo.



"De viaje con los Derbez"

Eugenio reunió en 2019 a sus cuatro hijos (todos de diferente madre) junto a su actual esposa, Alessandra Rosaldo, para hacer un viaje a Oriente Medio, en el que todos se reencontrarían. Al final de la primera temporada, las fricciones entre los miembros de esta famosa familia de actores salieron y, tras tener que asistir a terapia, este año regresan con una segunda temporada, en la que ya no estará ni Mauricio Occhmann, exesposo de Aislinn, ni la hija de ambos, Kailani.

“Creo que el formato está hecho para vivir esa necesidad que el público tiene de saber más de sus artistas, la ventaja es que en un reality lo puedes explotar de distintas maneras, ahí están las Kardashian, que retratan su día a día, y formatos como el nuestro, que es una parte de nuestras vidas, mas no toda nuestra vida, nosotros decidimos que fueran sólo vacaciones y aun así es algo íntimo porque de pronto te olvidas de las cámaras y los demonios de cada uno salen a luz”, comentó Derbez al UNIVERSAL, quien en esta ocasión viajará con su familia a bordo de un camper por el noroeste de Estados Unidos.

"Palazuelos mi rey"

El actor Roberto Palazuelos admitió que para su reality show quería mostrar al personaje que la gente ha creado y que vieran la vida de lujos que vive, rodeado de mujeres, paisajes bellos y mucha fiesta, tal y como dicen los fans que es su vida.

Sin embargo, ahora que estrenará la segunda temporada, "El diamante negro" recordó que quería mostrarse más natural, pero una de sus condiciones para hacerlo fue no tener sexo frente a las cámaras por respeto a su hijo, ni escenas de fiestas descontroladas o peleas.

Lee también: Omar Chaparro se disculpa con Anahí por las bromas que hizo de ella hace 16 años

“Esto fue una cosa diferente, un riesgo, un salirme de mi estado de confort y no me arrepiento de haber aceptado, a la gente le ha gustado porque notan que soy auténtico y aunque me muestro tal cual soy, hay cosas más de la intimidad que no me atrevería a mostrar, es de mal gusto creo”, dijo el actor.

Mexican dynasties"

La descripción del canal Bravo, que transmite esta docuserie, dice que el reality “conecta entre sí a través de una serie de relaciones personales y profesionales que se remontan a décadas, a los Allende, los Bessudo y los Madrazo, quienes tienen a la Ciudad de México y todas sus ofertas en la palma de la mano. Con humor y corazón, desafían los estereotipos, levantan algunas cejas y muestran con orgullo sus estilos de vida exagerados”.

Desde su estreno en 2019 en Estados Unidos, la serie ha sido un éxito tal que diversas celebridades se han hecho fans de este show. Una de ellas es la cantante Rihanna, quien comentó “Loooooooooovve” en una de las fotos del reality.

“Fue una sorpresa increíble que Rihanna declarara públicamente que es su programa favorito, nos dio muchísimo gusto, emoción”, dijo el modelo Óscar Madrazo sobre lo hecho por la intérprete de “We found love”.

Biby y Eduardo, el reality

Hace unas semanas se estrenó en Univisión el primer capítulo del reality show de la familia Capetillo-Gaytán y, aunque desde hace unos meses la pareja había dado a conocer este proyecto, hasta su estreno no se sabía qué tan íntimo y personal sería, duda que quedó despejada desde el segundo capítulo, cuando Eduardo Capetillo y Biby Gaytán tuvieron una primera pelea frente a cámaras, algo que la gente nunca había visto venir de esta pareja, con casi 27 años casada.

Chaparreando

En este próximo reality, que transmitirá la plataforma Disney+, Omar Chaparro hará un viaje con su hijo en moto desde Los Ángeles hacia su natal Chihuahua. El viaje, señaló el comediante, servirá para entablar una relación con su hijo mayor, la cual ha sido dispersa debido a los compromisos de Chaparro y a que el menor atraviesa la adolescencia.

Lee también: Roberto Palazuelos "chamaquea" al Escorpión Dorado

“Quería que fuera algo que no sólo divirtiera a los televidentes, sino que también me ayudara a mí, y este viaje, lo que verán en la televisión, me ayudó a reconectarme con mi hijo en una de mis pasiones, que es andar en motocicleta, quería mostrar mi vida, pero con una finalidad para mí”, comentó el actor.

al