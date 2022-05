Famosos con doctorado honoris causa; entre aplausos y controversia

En abril, Taylor Swift se convirtió en una más de las celebridades en recibir un doctorado honoris causa, frente a los miles asistentes que acudieron al Estadio de los Yankees. Vestida con toga y birrete, la cantante recibió la distinción en Bellas Artes de parte de la Universidad de Nueva York, institución que homenajeó la trayectoria musical de la artista ganadora de 11 premios Grammy.



Aunque el nombramiento de la cantante generó confusión en redes sociales, pues mientras que unos la aplaudieron otros le reprocharon que recibiera un grado académico, la realidad es que, al igual que ella, muchos otros famosos han sido reconocidos con este nombramiento.



La distinción no es un título académico, sino que se otorga por parte de una institución como un honor para reconocer el mérito de una persona.

Leer más: Aplauden 10 minutos a "Triangle of Sadness" en Cannes, cinta con producción mexicana



Según la Enciclopedia Británica, los honoris causa son distinciones que otorgan universidades y otras instituciones educativas para reconocer la excelencia, sin necesidad de logros académicos.



“Conferido a los profesores o investigadores con méritos excepcionales, por sus contribuciones a la pedagogía, las artes, las letras, las ciencias o a quienes hayan realizado una labor de extraordinario valor para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad. A las personas honradas con el grado de doctor honoris causa se les pondrá la toga y el birrete que corresponda y su nombramiento se acreditará con un diploma”, se lee en el reglamento al mérito universitario de la UNAM.



La Universidad Nacional Autónoma de México ha entregado este reconocimiento a mexicanos como el cineasta Alejandro Gónzalez Iñárritu, por su contribución al arte, pero también ha negado haber emitido dicho diploma para personalidades como la cantante Tatiana, quien recibió el título por parte del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia.



Aunque este es un nombramiento que se otorga según cada institución -en el caso de la máxima casa de estudios, a una personalidad únicamente propuesta por el rector de la universidad y aprobada por votaciones favorables de al menos dos terceras partes del Consejo Universitario- en ocasiones, los honoris causa se ven devaluados cuando instituciones de poco prestigio los entregan a figuras que no corresponden con la definición de quien debería recibirlos.



Incluso, se ha llegado a hablar de instituciones educativas que lucran con este prestigioso reconocimiento a cambio de donativos o bien, con el objetivo de generar un impacto mediático.



“A veces se utilizan para dibujar celebridades, para hacer que la graduación sea especial", expresó Arthur Levine, expresidente del Teachers College de la Universidad de Columbia a The New York Times.



Por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio que realizó la Universidad de Vermont encontró que en un periodo de 10 años (2002 y 2012), 35 de las 60 personas que recibieron títulos honorarios hicieron donaciones a las respectivas universidades por un total de 13.6 millones de dólares.



“Le da a la universidad un cierto nivel de prestigio. Trae publicidad inevitable, atrayendo a los estudiantes de primer año que ingresan con la esperanza de que su graduación también contará con un actor o presentador de televisión nocturno”, señala un artículo de Reader’s Digest.



Steve Jobs, J. K. Rowling, Tom Hanks, Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y Chuk Norris son otros famosos que han sido oradores durante las ceremonias de graduación, pero eso no significa que todos hayan sido recompensados con una cantidad monetaria. Jobs, por ejemplo, lo hizo en 2005, como exalumno de la Universidad de Stanford, sin compensación ni un título honorífico.

Leer más: ¿De Derbez o de Televisa?, así están los derechos de propiedad en "La familia P. Luche"



Honoris causa que generaron controversia

Algunos de los nombres más controversiales de famosos en México que han recibido un doctor honoris causa son:



Sergio Mayer. Le fue otorgado por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia como reconocimiento a su trabajo en favor de los niños, desde su faceta como exdiputado.

“Este tipo de reconocimientos nos obligan a continuar adelante, no importa la adversidad, la envida, la crítica”, escribió el actor en Instagram en julio de 2021.



Roberto Palazuelos. Por sus aportes a la actuación y dirección cinematográfica, el Colegio Internacional de Profesionistas C&C distinguió al también empresario.



"Me dijeron: 'Los trabajos de usted son trabajos que han pasado muchas fronteras, dignifican y ponen a México en alto, su gastronomía y sus lugares turísticos y siempre su reality lo habló mucho, por eso lo elegimos a usted’. Ahí fue cuando ya dije: 'bueno, pues sí me parece que me lo den, porque ahí sí creo que me lo merezco’”, dijo Palazuelos en entrevista con EL UNIVERSAL.



Laura Bozzo. En julio de 2019, la conductora peruana de televisión recibió un doctorado honoris causa del Claustro Académico Universitario y una medalla por su “lucha en defensa de la mujer y contra la trata”, en una sala del Congreso de la Ciudad de México. Pero después estuvo envuelta en una polémica que señalaba a Bozzo de haber pagado el nombramiento.



“Gracias, México. Dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores”, escribió Bozzo en Twitter.



Carlos Trejo. En 2016, el cazafantasmas recibió un honoris causa de manos del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, que lo reconoció por sus investigaciones paranormales.



Geraldine Bazán. También en 2016 y después de su boda con Gabriel Soto, la actriz fue nombrada con esta distinción por parte de la Universidad Instituto Americano Cultural.



Otros famosos con doctorado honoris causa a nivel internacional son: Kanye West, Ed Sheeran, Rihanna, Meryl Streep y Enrique Iglesias.