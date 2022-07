Famosas que confesaron que se practicaron un aborto

La polémica en torno a la prohibición de los abortos por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de EU sigue dando de qué hablar. Así como algunas celebridades han mostrado inconformidad en torno a esta ley, otras han aprovechado el contexto para hacer público que en el pasado sufrieron voluntaria o involuntariamente una interrupción en algún embarazo.

Con estas confesiones, buscan sensibilizar el tema, mostrando empatía sobre las mujeres que han elegido o se han visto obligadas a someterse a este tratamiento, permitiendo que sean ellas las que decidan sobre sus actos y no un grupo de jueces.

Aunque ha habido otras famosas que en otro contexto se confesaron con su público, como Meghan Markle o recientemente Britney Spears, quienes perdieron a los bebés que estaban esperando; hoy varias celebridades abren su corazón y dan su testimonio sobre lo que vivieron al someterse a uno o varios abortos.

Laura Prepon

La actriz usó sus redes sociales para revelar que, gracias a que existía una ley que le protegía y le daba garantías, pudo someterse a un aborto.

De acuerdo con la confesión que hizo a través de Twitter, comentó que el bebé que esperaba no se iba a lograr, pues había sido diagnosticado con un higroma quístico.

Comentó también que, a pesar de que contaba con garantías, la decisión fue difícil y dolorosa, calificó el hecho como uno de sus peores días.

“Todas tienen su propia historia para buscar este procedimiento médico y simpatizo con cualquiera que se haya enfrentado a esta decisión imposible. Estoy orando por todos nosotros, para que podamos superar este momento difícil y recuperar el poder de decisión sobre nuestros propios cuerpos”, compartió la actriz de 42 años.

Peta Murgatroyd



A pesar de ser una bailarina y coreógrafa popular, Peta Murgatroyd saltó a la fama cuando participó en el reality Dancing with the stars, donde alcanzó estatus de celebridad.

Ahora, aprovechando los reflectores, concedió una entrevista a la revista People para confesar que había sufrido un reciente aborto espontáneo, situación que vivió en completa soledad, pues su pareja, Maks Chmerkovskiy, se encontraba en Ucrania.

La revelación vino acompañada de otro secreto, pues compartió que no era el primero que sufría, sino que en el pasado ya había pasado por lo mismo en dos ocasiones.

“Estaba completamente avergonzada. Ni siquiera sabía cómo pronunciar las palabras y hacer que saliera esa frase de mi boca: tuve un aborto espontáneo”, comentó la bailarina a la publicación sobre su primera experiencia al perder un bebé.

Sharon Stone



Siguiendo con el caso de Peta, Sharon Stone, de 64 años, no fue indiferente ante la confesión que hizo la bailarina a People, pues a través de redes sociales mostró su empatía con ella.

Sin miramientos y en un momento de completa vulnerabilidad y empatía, Sharon comentó que las mujeres carecen de un espacio seguro para hablar y discutir sobre el tema y reveló públicamente que había sufrido ¡nueve abortos!

“No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero se nos hace sentir que es algo que debemos soportar solos y en secreto con una especie de sensación de fracaso”, escribió en Instagram.

Fueron tantos sus deseos de ser madre, que finalmente optó por la adopción para cumplir con su sueño. A pesar de ello, ahora se muestra empática con las nuevas generaciones a las que se les ha negado el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Halsey



Halsey tuvo que abortar en tres ocasiones para salvar su vida, así lo comentó en una carta publicada en la revista Vogue.

La intérprete escribe en la publicación que le resultaba irónico que pudiera embarazarse sin mayores inconvenientes, pero que no corrió con la misma suerte para que llegaran a término.

“Muchas personas me han preguntado si, desde que tuve un hijo después de estar tratando varios años de conseguirlo, he reconsiderado mi postura sobre el aborto. La respuesta es firmemente no. De hecho, nunca me había sentido más fuerte al respecto”, se lee al comienzo de la carta.

Halsey siempre se ha mostrado a favor de la interrupción de los embarazos, como derecho único de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

Aunque ahora es madre del pequeño Ender Ridley Aydin, quien está próximo a cumplir su primer año, Halsey está en contra de la ley que prohíbe que las mujeres puedan someterte a un aborto sin que haya consecuencias legales contra ellas.

Chelsea Handler



La semana pasada la presentadora Chelsea Handler sustituyó a Jimmy Kimmel en su programa nocturno, ya que el conductor está de vacaciones. En el pasado, Chelsea reveló que a la edad de 16 años sufrió dos abortos, pues quedó embarazada de su entonces novio de secundaria.

“Abortar no fue lo primero que me pasó por mi inmadura cabeza. Estaba pasando por un momento muy malo de mi vida, odiaba a mis padres y mantenía relaciones sin protección con mi novio, que era alguien con quien no debería haber tenido sexo en primer lugar, y mucho menos sin protección”, comentó a la revista Playboy.

Finalmente, confesó que gracias al apoyo de su familia y de su pareja pudo tomar la decisión de interrumpir ambos embarazos sin que corriera peligro su vida ni que fuera señalada por la ley, como ahora lo estarán viviendo las mujeres en EU.

