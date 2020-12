Famosas, además de Megan Markle, que perdieron un bebé

La semana pasada, los duques de Sussex se convirtieron en noticia tras darse a conocer que en julio pasado Meghan había sufrido un aborto involuntario. Esta revelación se dio a través de una columna que la actriz escribió para The New York Times, en la que describió cómo sufrió este incidente mientras atendía a su hijo Archie.

“Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo”, escribió la duquesa de Sussex en la columna de opinión titulada “The losses we share” (Las pérdidas que compartimos). Meghan no ha sido la única famosa que ha sufrido una pérdida tan terrible.

Chrissy Teigen

En agosto, la modelo y presentadora, esposa del cantante John Legend, Chrissy Teigen, anunció a través de sus redes sociales que estaba esperando a su tercer hijo. De acuerdo con la propia modelo, la noticia los tomó por sorpresa, pues sus dos embarazos anteriores se lograron a través de fecundación in vitro.

“Desde hace muchos años me he hecho pruebas de embarazo casi todos los meses, rezando para ver un resultado positivo algún día. Sólo era una ilusión. Nunca antes había resultado”, escribió en Twitter. Sin embargo, la felicidad se opacó al mes siguiente, el 30 de septiembre, cuando ambos confirmaron que Chrissy había perdido al bebé.

“Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, no fue suficiente”, escribió Chrissy con una serie de fotografías junto a su esposo, ambos en el quirófano. La pareja compartió después que consideraron importante compartir su experiencia, pues es algo muy doloroso de lo que se habla muy poco.

Alanis Morissette

El año pasado, Alanis Morissette posó para la revista Self, en la que, además de mostrar el avanzado estado de gestación de su tercer embarazo, reveló por primera vez que en el pasado había sufrido varios abortos involuntarios.

En la entrevista, la cantante compartió que siempre quiso tener tres hijos, pero que en su intento por formar una familia atravesó por varias pérdidas. “Aprendí mucho sobre mi cuerpo, bioquímica, inmunidad y ginecología a través del proceso. Ha sido un aprendizaje duro, lleno de pérdidas y constancia”, compartió a la publicación.

Este año, durante la grabación del podcast Armchair expert, de Dax Shepard, nuevamente la intérprete retomó el tema de la maternidad.

“Soy una optimista que se deprime y llora, pero al final del día, todavía hay esa pequeña luz”, reveló la cantante sobre los abortos sufridos.

Alanis está casada con el también cantante Souleye, y tienen tres hijos: Ever, de nueve años; Onyx, de tres años, y Winter Mercy, de un año.

Carrie Underwood

La cantante es una más de las famosas que ha revelado que de manera natural sufrió tres abortos: dos en 2017 y uno más en 2018. Estas declaraciones las dio a conocer durante una entrevista para el programa CBS Sunday morning.

Carrie compartió su experiencia con la finalidad de hacer visible esta situación y como muestra de apoyo para otras mujeres que han atravesado por la misma situación.

“Me recordó que no tengo el control de todo. No es un secreto sucio. Es algo por lo que pasan muchas mujeres”, expresó la cantante de country.

A pesar de estas tres pérdidas, Carrie y su esposo, el jugador de hockey Mike Fisher, son padres de Isaiah, quien nació en 2015, y de Jacob Bryan, que nació en enero de 2019.

Beyoncé

Ni todo el dinero ni todo el éxito le han dado la felicidad absoluta a Beyoncé, quien, como muchas otras mujeres, ha atravesado por situaciones difíciles, como haber sufrido abortos involuntarios.

La cantante y su esposo, el rapero Jay-Z, han hablado al respecto en ocasiones muy puntuales, como en la canción “Glory”, de 2012, que él interpreta; en 2013, cuando ella retomó el tema para el documental Life is but a dream, de HBO, y la más reciente, en la edición de enero de este año de la revista estadounidense Elle, en la que Beyoncé declaró: “Aprendí que el dolor y la pérdida son un regalo. Esos abortos me enseñaron que tenía que aprender a cuidar de mí misma antes de ser madre de otra persona”, expresó a la publicación.

Destacó que esa situación la ha hecho reflexionar sobre lo más importante para ella: su familia y sus hijos. “Me aseguro estar presente para mis hijos: dejar a Blue en el colegio, llevar a Rumi y a Sir a sus actividades, tener tiempo para mis momentos con mi esposo y llegar a tiempo a casa para cenar en familia. Hacer malabares con todos esos roles puede ser estresante, pero creo que es la vida para cualquier madre trabajadora”, confesó la multipremiada intérprete de 39 años.

Kate Mara

Con tres meses de embarazo, Kate Mara sufrió un aborto. Así lo reveló durante su intervención en la grabación del Informed pregnancy podcast, del doctor Berlin.

“No podía ver el embrión, pero sí al saco embrionario”, compartió la actriz sobre lo sucedido durante una visita a hacerse un ultrasonido. Al día siguiente, sus sospechas fueron confirmadas por su médico particular. “Básicamente, has tenido un aborto espontáneo, pero el bebé aún no ha salido de tu cuerpo”, le expresó su doctora, quien dio a la actriz medicamentos para acelerar la expulsión, sin embargo, el proceso no funcionó y se extendió por un par de meses. “Todo tomó mucho tiempo, cuando todo por fin terminó, sentí que se había prolongado para siempre”, expresó la actriz.

Finalmente, el año pasado, ella y su esposo lograron embarazarse, convirtiéndose en padres de una niña en mayo de 2019.

