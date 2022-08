Familia Fernández aclara: demanda contra Televisa por serie de "Chente" permanece

Después de que la bioserie de Vicente Fernández "El último rey: el hijo del pueblo" fuera transmitida en el Canal de las Estrellas, la familia Fernández comenzó una demanda, pues dicha serie no estaba autorizada por ellos. Sus abogados aseguran que la demanda continúa su curso.

Mediante un comunicado, Del Toro Carazo Abogados, despacho encargado de los procesos legales de la familia, publicó dos puntos específicos, en donde desmiente la información que este martes 16 de agosto circuló, en la que se afirma que las acciones planteadas por la familia Fernández en contra de la bioserie de don Vicente Fernández habían finalizado.

Los representantes de la familia Fernández sostienen que no quedará impune el actuar de la televisora de Emilio Azcárraga, por lo que desplegaron un comunicado que indica que fueron presentadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 12 solicitudes de medidas provisionales por el uso no autorizado de marcas registradas, detallando que algunas de éstas fueron rechazadas por falta de documentación, pero que otras fueron aceptadas.

"Todo lo referente al IMPI está coordinado por el despacho reconocido y especializado en la materia del doctor Mauricio Jalife, que confirma que se continúan los litigios para la afirmación administrativa", escribieron en el comunicado.

En un inicio, la familia Fernández trató de frenar el estreno de la bioserie producida por Juan Osorio, que fue transmitida en dos temporadas cortas, de marzo a mayo de este año, alegando que en ningún momento dieron su voto de confianza para que ésta se realizara.

"Además se presentaron las solicitudes de infracción (que no son las demandas por las que se reclaman daños y perjuicios causados, como hace parecer en la nota), ante el mismo IMPI, la publicación que se hace en una revista el día de hoy es sobre estos procedimientos de infracción en los que no se reclamó por no ser el foro adecuado cantidad alguna a Televisa, ello por ser un proceso sancionador en la esfera administrativa", publicaron en el comunicado.

